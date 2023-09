Les trous noirs supermassifs se nourrissent plus rapidement que prévu, selon une étude

Résumé:

Une équipe de scientifiques a découvert que les trous noirs supermassifs pourraient disposer d’un « service de livraison » jusqu’alors inconnu qui leur fournirait du gaz et de la poussière à consommer à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le pensait auparavant. Ces découvertes pourraient donner un aperçu de la manière dont ces titans cosmiques consomment la matière environnante et influencent l’évolution des galaxies. La recherche, basée sur des simulations 3D haute résolution, a révélé que les trous noirs peuvent consommer du gaz et de la poussière en quelques mois, plutôt que sur des centaines ou des milliers d'années. Ce processus d'alimentation rapide peut expliquer les fluctuations rapides observées dans certains quasars, qui sont les centres lumineux des galaxies actives. Les simulations ont également montré que la partie interne du disque d'accrétion, d'où provient la majeure partie de la lumière du quasar, est détruite puis reconstituée, indiquant un environnement d'alimentation plus chaotique. De plus, l'alignement des disques d'accrétion avec la rotation du trou noir, supposé auparavant par les scientifiques, pourrait ne pas être précis, ce qui mènerait à une compréhension réinventée du processus d'alimentation des trous noirs supermassifs.

Les trous noirs supermassifs, dont la masse est des millions ou des milliards de fois supérieure à celle du Soleil, résident au centre de la plupart des galaxies. Lorsqu’ils sont entourés de disques d’accrétion constitués de gaz et de poussière, ils alimentent les quasars, les centres extrêmement lumineux des galaxies actives. La dynamique de l’alimentation des trous noirs est une question centrale dans la physique des disques d’accrétion, car comprendre comment le gaz atteint le trou noir fournirait un aperçu de la longévité et de la luminosité du disque. Des simulations à haute résolution utilisant le supercalculateur Summit ont révélé que la torsion et la déchirure du disque d'accrétion provoquées par la rotation du trou noir entraînent la division du disque en « sous-disques » interne et externe. Le trou noir commence son repas en dévorant le gaz et la poussière du disque interne, tandis que la matière du disque externe comble les vides laissés sur place. Ce processus consistant à manger, à se remplir de nouveau et à manger à nouveau peut se produire sur quelques mois, conduisant à un taux d'alimentation beaucoup plus rapide que prévu.

Les simulations de l'équipe remettent également en question l'hypothèse selon laquelle les disques d'accrétion sont alignés avec la rotation du trou noir. Le gaz qui alimente ces trous noirs ne connaît pas nécessairement la rotation du trou noir, ce qui conduit à un environnement plus turbulent et plus désordonné. L'effet Lense-Thirring joue un rôle important dans ce processus, provoquant l'oscillation des disques d'accrétion et une rotation plus rapide de la région interne. La déformation du système de disque entraîne des collisions entre des gaz provenant de différentes régions, rapprochant la matière du trou noir et provoquant finalement la division du disque. Les disques intérieur et extérieur évoluent alors séparément et développent des oscillations différentes, ressemblant davantage aux anneaux d'un gyroscope qu'à une plaque tournante.

Ces nouvelles connaissances sur les taux d’alimentation des trous noirs et la dynamique des disques d’accrétion pourraient avoir des implications sur la compréhension de l’évolution des galaxies et du comportement des quasars. Ils remettent en question les modèles théoriques précédents et soulignent la nécessité de recherches et d’observations supplémentaires pour bien comprendre les processus complexes qui se produisent autour des trous noirs supermassifs dans l’univers.

Sources:

– Scientific American – « Les trous noirs supermassifs sont de gros tyrans »

– Université Northwestern – « Les trous noirs supermassifs sont un véritable frein à l’heure des repas »