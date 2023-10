Un aperçu du monde tordu des trous noirs supermassifs

By

Les astronomes ont récemment fait une découverte extraordinaire qui remet en question notre compréhension actuelle de l’univers. Grâce à un réseau de radiotélescopes, dont le télescope spatial RadioAstron, les scientifiques ont capturé l'image la plus détaillée à ce jour d'un jet astrophysique émergeant d'un trou noir supermassif. Le trou noir en question est situé au cœur d’un lointain blazar appelé 3C 279.

L'image révèle un motif complexe et tordu près de la source du jet. Cette découverte pourrait bouleverser les théories largement acceptées qui sont utilisées depuis quatre décennies pour expliquer la création et l’évolution de ces jets énigmatiques.

Contrairement aux trous noirs ordinaires, les trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et se nourrissent activement de la matière environnante. La matière forme des plaques aplaties appelées disques d'accrétion. Ces trous noirs supermassifs sont appelés noyaux galactiques actifs (AGN) et émettent une lumière puissante, éclipsant toutes les étoiles de leurs galaxies hôtes. Environ 10 % des AGN expulsent des jets astrophysiques pendant leur processus d'alimentation, et lorsque ces jets sont dirigés vers la Terre, ils sont appelés blazars.

Les observations du Blazar 3C 279 ont dévoilé des détails inédits sur le jet de plasma et le trou noir supermassif qui l'alimente. Les chercheurs ont découvert que le jet est constitué d’au moins deux filaments de plasma torsadés, s’étendant sur une distance stupéfiante de 570 années-lumière.

De plus, les observations ont révélé que les jets de plasma ne sont pas droits et uniformes mais présentent plutôt des torsions. Ces déviations sont influencées par le trou noir central et suggèrent que notre compréhension actuelle de l’évolution des jets pourrait nécessiter une révision.

Un aspect intrigant de ces découvertes est la présence d’un champ magnétique hélicoïdal qui semble confiner le jet. Il est possible que ce champ magnétique guide le plasma, qui se déplace à une vitesse étonnante de 0.997 fois la vitesse de la lumière.

Cette recherche révolutionnaire met en évidence la nécessité de modèles plus précis pour comprendre les processus complexes qui se produisent autour des trous noirs supermassifs. Il souligne également l’importance du développement de radiotélescopes et de techniques d’imagerie avancées pour explorer les mystères de notre univers avec des détails sans précédent.

QFP

Qu'est-ce qu'un blazar ?

Un blazar est un type de noyau galactique actif (AGN) qui émet une lumière puissante en raison d’un trou noir supermassif se nourrissant activement de la matière environnante. Lorsque les jets astrophysiques des blazars sont pointés directement vers la Terre, ils sont appelés blazars.

En quoi les trous noirs supermassifs sont-ils différents des trous noirs ordinaires ?

Les trous noirs supermassifs sont beaucoup plus grands et sont situés au centre des galaxies. Ils se nourrissent activement de la matière environnante, forment des disques d'accrétion et émettent une lumière intense. Les trous noirs ordinaires, en revanche, ne présentent pas un tel comportement alimentaire.

Qu’ont révélé les nouvelles observations sur le jet de plasma ?

Les observations du blazar 3C 279 ont dévoilé des détails sans précédent du jet de plasma. Les scientifiques ont découvert que le jet est constitué d'au moins deux filaments de plasma torsadés, s'étendant sur 570 années-lumière de leur source. Les observations ont également montré que le jet n’est pas droit et uniforme mais présente des torsions influencées par le trou noir central.

Comment ces résultats pourraient-ils remettre en question les théories existantes ?

La nouvelle image du jet de plasma remet en question les théories actuellement acceptées qui expliquent comment ces jets sont créés et évoluent au fil du temps. Les rebondissements observés suggèrent que notre compréhension de l’évolution des jets pourrait devoir être révisée. De plus, la découverte d'un champ magnétique hélicoïdal confinant le jet soulève des questions sur le rôle des champs magnétiques dans la formation initiale des jets à vitesse proche de la lumière.