Les astronomes obtiennent une vue sans précédent du jet de plasma tordu d’un trou noir supermassif

Une découverte récente des astronomes a fourni une vue sans précédent d'un trou noir supermassif lointain et de son puissant jet de plasma, ressemblant à une corde torsadée, jaillissant dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. L’observation a été rendue possible grâce à un réseau de radiotélescopes, dont le télescope spatial RadioAstron, qui ont fonctionné ensemble comme une antenne de la taille de la Terre pour capturer cette image époustouflante.

Les astronomes ont concentré leur attention sur un blazar appelé 3C 279, qui est le centre brillant d'une galaxie hébergeant un trou noir supermassif qui se nourrit. En observant l’intérieur du blazar avec la plus haute résolution à ce jour, l’équipe a pu examiner les structures complexes du jet de plasma avec des détails remarquables.

Au lieu d'une forme uniforme et droite, les scientifiques ont découvert que le jet était composé de deux filaments de plasma torsadés, s'étendant sur une distance étonnante de 570 années-lumière depuis leur source. On pense que ces rebondissements dans le jet sont influencés par l’attraction gravitationnelle du trou noir central.

Les observations remettent en question les théories antérieures et suggèrent la présence d'un champ magnétique hélicoïdal qui aide à confiner et à façonner le jet. On pense que ce champ magnétique tourne dans le sens des aiguilles d’une montre autour du jet, guidant le plasma lors de son déplacement à une vitesse proche de celle de la lumière.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche sur les processus complexes entourant les trous noirs supermassifs et leurs jets. En étudiant ces filaments, les astronomes espèrent mieux comprendre les mécanismes qui produisent et façonnent ces puissants phénomènes cosmiques.

FAQ

Qu'est-ce qu'un blazar ?

Un blazar est le noyau brillant d’une galaxie qui contient un trou noir supermassif qui se nourrit. Il émet une lumière puissante et est connu pour son jet de plasma actif.

Qu'est-ce qu'un jet plasma ?

Un jet de plasma est un flux concentré de gaz chaud et ionisé expulsé d’un trou noir supermassif. Ces jets peuvent s’étendre sur de vastes distances et se déplacer à des vitesses proches de celle de la lumière.

Comment les astronomes ont-ils observé le jet de plasma ?

Les astronomes ont utilisé un réseau de radiotélescopes, dont le télescope spatial RadioAstron, pour capturer des images haute résolution de l'intérieur du blazar. Les télescopes combinés ont agi comme une antenne de la taille de la Terre, permettant une vue sans précédent du jet de plasma.

Qu’ont révélé les observations ?

Les observations ont montré que le jet de plasma n’est pas uniforme et droit mais est constitué de filaments torsadés. Ces filaments donnent un aperçu de la façon dont le trou noir façonne et influence le plasma dans le jet.

Quelles sont les implications de la découverte ?

La découverte suggère la présence d'un champ magnétique hélicoïdal qui joue un rôle dans le confinement et la direction du plasma dans le jet. Cela ouvre de nouveaux domaines de recherche sur les processus complexes qui se produisent à proximité des trous noirs supermassifs et de leurs jets.