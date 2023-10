La technique des superlentilles propulse les microscopes au-delà des limites traditionnelles

Des physiciens de l'Université de Sydney ont découvert une nouvelle technique qui permet d'obtenir un super objectif sans avoir besoin d'un super objectif. Les méthodes optiques traditionnelles ont des limites quant à la précision avec laquelle les objets peuvent être examinés en raison de la limite de diffraction, qui est déterminée par la nature ondulatoire de la lumière. La limite de diffraction stipule qu'une image focalisée ne peut jamais être inférieure à la moitié de la longueur d'onde de la lumière utilisée pour l'observation.

Les tentatives précédentes visant à franchir cette limite à l’aide de super-objectifs ont été entravées par des pertes visuelles extrêmes, rendant les lentilles opaques. Cependant, les physiciens de l’Université de Sydney ont maintenant trouvé un moyen de réaliser des super-objectifs avec des pertes minimes en éliminant complètement les super-objectifs.

Les chercheurs ont placé la sonde lumineuse loin de l’objet et ont collecté des informations à haute et basse résolution. En mesurant plus loin, la sonde n'a pas interféré avec les données haute résolution. Cette percée dans le domaine des superlens a des implications significatives dans divers domaines tels que le diagnostic du cancer, l'imagerie médicale, l'archéologie et la médecine légale.

Grâce à une étape de post-traitement sur ordinateur, l’opération du superlentille a été réalisée après la mesure elle-même. Cette méthode amplifie sélectivement les ondes lumineuses évanescentes (ou disparaissantes), produisant une véritable image de l'objet. Les chercheurs pensent que cette technique pourrait être appliquée pour déterminer la teneur en humidité des feuilles, améliorer les techniques de microfabrication et même révéler des couches cachées dans les œuvres d’art.

Les chercheurs ont utilisé la lumière à la fréquence térahertz, qui se situe dans la région du spectre entre le visible et les micro-ondes. Cette gamme de fréquences fournit des informations importantes sur les échantillons biologiques et pourrait être utilisée pour l’analyse de la structure des protéines, la dynamique de l’hydratation et l’imagerie du cancer.

Cette technique révolutionnaire permet d’obtenir une imagerie haute résolution tout en maintenant une distance de sécurité par rapport à l’objet, évitant ainsi la distorsion de l’image. Les chercheurs s’attendent à ce que cette technique intéresse toute personne impliquée dans la microscopie optique à haute résolution.

Dans l’ensemble, cette découverte ouvre la porte aux progrès de la microscopie et pourrait avoir un impact significatif sur divers domaines scientifiques et technologiques.

Source : Université de Sydney, Phys.org