Les vieux diamants révèlent un aperçu du cycle du supercontinent

Dans une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Witwatersrand, des analyses géochimiques et la datation d'inclusions dans des diamants ont mis en lumière la formation et la migration de l'ancien supercontinent Gondwana. Les résultats fournissent des informations précieuses sur les processus complexes qui façonnent la surface de la Terre.

La co-auteure de l'étude, Karen Smit, a expliqué que les diamants se sont formés à de grandes profondeurs sous le Gondwana lorsque le supercontinent recouvrait le pôle Sud, il y a entre 650 et 450 millions d'années. Les roches hôtes des diamants sont devenues flottantes pendant la formation du diamant, transportant le matériau du manteau subduit ainsi que les diamants eux-mêmes. Ce matériau a ensuite contribué à la croissance du supercontinent par le bas.

Lorsque le Gondwana a commencé à se briser il y a environ 120 millions d'années, les diamants, contenant de minuscules inclusions de la roche hôte, ont été amenés à la surface de la Terre par de violentes éruptions volcaniques. Ces éruptions, qui se sont produites dans le Brésil et l'Afrique de l'Ouest actuels, coïncident avec l'emplacement des fragments continentaux du Gondwana. Cela suggère que les diamants ont migré avec différentes parties du supercontinent au fur et à mesure de sa dispersion, devenant « collés » à leurs bases respectives.

L’étude révèle que les diamants ont beaucoup voyagé verticalement et horizontalement à l’intérieur de la Terre, retraçant la formation et l’évolution du supercontinent. Cette histoire complexe indique également un nouveau mode potentiel de croissance des continents, dans la mesure où un matériau relativement jeune s'est accumulé aux racines des anciens fragments continentaux, les épaississant et les soudant ensemble.

Les diamants jouent un rôle unique dans la compréhension des processus géologiques de la Terre en raison de leur résistance et de leur durabilité. Ils sont l’un des rares minéraux capables de survivre et d’enregistrer les anciens cycles de création et de destruction associés aux supercontinents.

Les résultats de l'étude offrent également un aperçu de la tectonique des plaques et des processus géologiques profonds. Les supercontinents, tels que le Gondwana, peuvent influencer la subduction profonde des plaques océaniques, un facteur clé de la tectonique des plaques. Comprendre ces processus a été un défi, mais l'analyse des vieux diamants offre une fenêtre directe sur le fonctionnement profond de la Terre et leur relation avec le cycle du supercontinent.

