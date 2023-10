Foire Aux Questions (FAQ)

Superdeep Diamonds : dévoiler les secrets de la croissance du supercontinent

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui révèle comment les diamants formés au plus profond du manteau terrestre peuvent fournir des informations précieuses sur la croissance et la formation d'anciens supercontinents. Une équipe de chercheurs, dirigée par Suzette Timmerman de l'Université de Berne et comprenant des scientifiques de Steven Shirey, Michael Walter et Andrew Steele de la Carnegie Institution, a publié ses résultats dans la prestigieuse revue Nature. L'étude démontre que les diamants très profonds, originaires entre 300 et 700 kilomètres sous la surface de la Terre, offrent un aperçu unique des processus qui ont contribué à la formation de ces masses continentales massives.

Pendant des milliards d’années, la tectonique des plaques a provoqué la séparation et la collision des masses continentales de la Terre, entraînant la formation de supercontinents. Cependant, les enregistrements de ces événements sont souvent mal conservés en raison de la subduction de la croûte océanique et de la visibilité limitée offerte par la croûte continentale. La découverte de diamants très profonds a ouvert de nouvelles possibilités dans la compréhension des processus complexes impliqués dans la croissance des supercontinents.

Ces diamants contiennent des restes de roches du manteau qui ont joué un rôle crucial dans la formation d'anciens supercontinents comme le Gondwana, qui existait il y a entre 800 et 550 millions d'années. En étudiant ces diamants et les inclusions cachées de silicates et de sulfures qui s'y trouvent, les chercheurs peuvent déterminer les processus géologiques qui ont contribué à la croissance du Gondwana.

L'importance de cette découverte s'étend au-delà de l'histoire de la Terre. Comprendre les mécanismes à l’origine de la formation des supercontinents nous aide à comprendre les forces qui façonnent notre planète et les conditions nécessaires au développement et à la durabilité de la vie. Cette recherche met en lumière l’évolution géologique des plus grandes masses continentales de la Terre et fournit des informations précieuses sur l’interconnectivité des processus profonds de la Terre.

1. Que sont les diamants super profonds ?

Les diamants super profonds sont des diamants qui se forment entre 300 et 700 kilomètres sous la surface de la Terre. Ces diamants contiennent des informations précieuses sur les processus géologiques impliqués dans la croissance et la formation des anciens supercontinents.

2. Comment les diamants ultra-profonds fournissent-ils des informations sur la croissance des supercontinents ?

Les diamants très profonds contiennent des inclusions de roches du manteau qui faisaient partie de la fondation des anciens supercontinents. En étudiant ces inclusions, les scientifiques peuvent déterminer les processus qui ont contribué à la croissance et à la formation de ces masses continentales massives.

3. Qu’est-ce que le Gondwana ?

Le Gondwana est un ancien supercontinent qui existait il y a entre 800 et 550 millions d'années. Il comprenait des masses continentales actuelles telles que l’Amérique du Sud, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Australie.

4. Pourquoi est-il important de comprendre la croissance des supercontinents ?

L'étude de la croissance et de la formation des supercontinents aide les scientifiques à mieux comprendre les forces qui ont façonné l'histoire de la Terre. Il donne un aperçu des conditions nécessaires au développement et à la durabilité de la vie sur notre planète.

5. Comment les diamants ultra-profonds ont-ils été étudiés ?

La recherche impliquait l'analyse des inclusions dans les diamants très profonds à l'aide de diverses techniques de mesure. Les diamants ont été expédiés à plusieurs reprises dans le monde entier et des spectromètres de masse et des diffractomètres à rayons X avancés ont été utilisés dans l'analyse.

Source : Institution Carnegie pour la science (lien)