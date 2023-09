La formation de la Pangea Ultima pourrait conduire à une extinction massive dans 250 millions d'années

Une étude récente publiée dans Nature Geoscience suggère que la formation d'un futur supercontinent, connu sous le nom de Pangea Ultima, pourrait entraîner l'extinction des humains et d'autres mammifères dans 250 millions d'années. Cette extinction massive serait principalement causée par un stress thermique extrême dû à une activité volcanique accrue, à des niveaux plus élevés d’émissions de dioxyde de carbone et à un soleil plus âgé émettant davantage de rayonnement.

À l’aide d’un modèle climatique du Met Office britannique et d’un superordinateur de l’Université de Bristol, les scientifiques ont pu simuler le climat potentiel de Pangea Ultima. Les résultats montrent que les températures mondiales pourraient augmenter de 15 degrés Celsius (jusqu'à 30 degrés Celsius sur terre) par rapport aux niveaux préindustriels. Ce niveau de chaleur dépasserait les niveaux de tolérance de nombreuses formes de vie, entraînant un grave déclin de la biodiversité.

L’un des défis majeurs pour les mammifères, y compris les humains, dans leur adaptation à ces températures extrêmes est la durée relativement courte de leur existence sur Terre. Les mammifères ont connu une grande réussite en termes d’évolution, mais leur capacité à s’adapter à la chaleur extrême pourrait être trop lente pour survivre à l’ère de la Pangée Ultima.

Outre les impacts directs de la chaleur, il y aurait également un effondrement de la végétation, entraînant de graves problèmes d’approvisionnement alimentaire. La plupart des plantes sont stressées à des températures supérieures à 40 degrés Celsius et se décomposent complètement si elles sont exposées à 60 degrés Celsius pendant des périodes prolongées. Cet effondrement aurait un effet en cascade sur l’ensemble de l’écosystème.

L'auteur principal de l'étude, Alexander Farnsworth de l'Université de Bristol, nous rappelle la nature éphémère de notre existence et met en garde contre une poussée du climat au-delà de ce que nous avons évolué pour tolérer. Il affirme que les espèces dominantes sur Terre sont soumises aux décisions prises par la planète et son climat, soulignant que ce qui viendra après l'homme pourrait être quelque chose d'entièrement nouveau.

Bien que l’étude reconnaisse le niveau élevé d’incertitude associé à de telles prévisions à long terme, elle fournit des informations précieuses sur les événements d’extinction de masse passés et sur les facteurs qui contribuent à l’habitabilité sur d’autres planètes. Les astronomes qui scrutent des galaxies lointaines à la recherche de planètes potentiellement habitables devront tenir compte non seulement de la proximité d'une étoile et de la présence d'eau, mais également de l'activité tectonique qui influence le climat d'une planète.

En conclusion, la formation de la Pangée Ultima pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur la vie sur Terre dans 250 millions d’années. Cela rappelle l'équilibre délicat du climat de notre planète et la nécessité de faire face à la crise climatique actuelle pour assurer la survie à long terme des humains et des autres espèces.

