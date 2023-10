La découverte de la supraconductivité : les leçons de Heike Kamerlingh Onnes

By

La supraconductivité, la capacité des courants électriques à circuler sans résistance, a été découverte pour la première fois par le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes en 1911. Cette découverte révolutionnaire a ouvert un monde de possibilités scientifiques et a depuis conduit à des progrès dans divers domaines, des appareils IRM aux accélérateurs de particules. .

Onnes, professeur de physique à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, a construit un laboratoire de physique à basse température ultramoderne, où il a mené ses expériences révolutionnaires. Il a commencé par refroidir l’hélium jusqu’à une température proche du zéro absolu, créant ainsi un environnement propice à la découverte inattendue de la supraconductivité.

Le 8 avril 1911, Onnes et son équipe mesurent la résistance électrique d'un fil de mercure à des températures extrêmement basses. À leur grande surprise, ils ont constaté que le fil conduisait l’électricité sans aucune résistance mesurable. Cette première observation, bien qu’elle n’ait pas été immédiatement acceptée comme preuve de supraconductivité, a marqué le début d’une nouvelle ère en physique.

Lors d’expériences ultérieures, Onnes et son équipe ont confirmé l’existence de la supraconductivité. Ils ont été témoins d’une augmentation soudaine de la résistance électrique alors que la température augmentait d’une fraction de degré seulement. Ce comportement inattendu les a intrigués et il a fallu des mois d’amélioration pour reproduire ces résultats et fournir des preuves irréfutables de la supraconductivité.

Onnes a présenté ses découvertes lors de la première conférence Solvay et a finalement reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la physique des basses températures. Cependant, le défi qui restait était de trouver des supraconducteurs capables de fonctionner à des températures plus élevées, plus proches de la température ambiante. Le fonctionnement à des températures extrêmement basses, inférieures à -400 degrés Fahrenheit (-240 degrés Celsius), n'est pas pratique pour la plupart des applications.

Depuis la découverte d'Onnes, les chercheurs recherchent des supraconducteurs ayant des températures critiques plus élevées, dans l'espoir de libérer le potentiel d'applications pratiques. La recherche de la supraconductivité à température ambiante se poursuit, les scientifiques explorant divers matériaux et approches.

L'héritage de Heike Kamerlingh Onnes et sa découverte de la supraconductivité nous enseigne l'importance de la persévérance dans la recherche scientifique. En comprenant l’histoire et les leçons de cette découverte révolutionnaire, les scientifiques continuent de repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine de la supraconductivité.

Sources:

– [Titre source] (Lien vers la source)