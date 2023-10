La découverte de la supraconductivité : les leçons de Heike Kamerlingh Onnes

By

Le 8 avril 1911, le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes fit une découverte révolutionnaire qui sera plus tard reconnue comme la découverte de la supraconductivité. Il a griffonné une note dans son cahier de cuisine indiquant « assez proche de zéro », faisant référence à la résistance électrique qu'il avait mesurée lors d'une expérience. Cette découverte a ouvert un monde d’applications scientifiques potentielles, notamment les appareils IRM et les accélérateurs de particules.

La supraconductivité est un effet quantique rare qui permet aux courants électriques de circuler sans résistance dans les fils supraconducteurs. Pour que les supraconducteurs fonctionnent, ils doivent être refroidis à des températures ultra-basses. Onnes a refroidi l'hélium jusqu'à une température proche du zéro absolu, ce qui a ouvert la voie à sa découverte inattendue de la supraconductivité.

Onnes a construit le premier laboratoire de physique des basses températures au monde et a commencé à étudier la conductivité électrique des métaux à ces températures froides. Il a commencé avec le mercure et a mesuré sa résistance électrique. Le 8 avril 1911, son équipe transfère de l'hélium liquide dans un cryostat de mesure et mesure la résistance électrique d'un fil de mercure. C’est au cours de cette expérience qu’il a écrit la note « assez proche de zéro » indiquant que le fil conduisait l’électricité sans aucune résistance mesurable.

Cependant, les scientifiques ne pouvaient pas accepter cette note comme une preuve suffisante d'une nouvelle découverte. L'équipe d'Onnes a réalisé d'autres expériences pendant plusieurs mois avant de présenter ses résultats lors de la première conférence Solvay. Le 26 octobre 1911, ils capturèrent la soudaine augmentation de la résistance, fournissant ainsi davantage de preuves de la supraconductivité. Il a fallu encore trois années de travail avant qu'Onnes ait des preuves irréfutables de l'absence de résistance et de supraconductivité.

Depuis la découverte d'Onnes, les chercheurs ont continué à explorer la supraconductivité à basse température. Cependant, le défi consiste à rendre les supraconducteurs pratiques en trouvant des matériaux présentant une supraconductivité à des températures plus élevées. Des chercheurs comme K. Alex Müller et J. Georg Bednorz ont découvert la supraconductivité dans des oxydes métalliques comme l'oxyde de lanthane-baryum-cuivre (LBCO) en 1986, observant la supraconductivité à -397 degrés Fahrenheit (-238 degrés Celsius).

La découverte de la supraconductivité par Onnes et les recherches ultérieures ont ouvert la voie à des progrès dans divers domaines. Les scientifiques continuent de rechercher de nouveaux supraconducteurs qui pourraient un jour fonctionner à température ambiante, ouvrant ainsi encore plus de possibilités d'applications en technologie et en physique.

Références:

– [Nom de la source 1]

– [Nom de la source 2]