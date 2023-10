Une nouvelle caméra supraconductrice repousse les limites de l’imagerie par faible luminosité

By

Une avancée technologique dans le domaine des caméras a ouvert la voie à la capture de signaux lumineux incroyablement faibles avec une précision sans précédent. Des scientifiques du National Institute of Standards and Technology (NIST) ont développé une caméra supraconductrice capable de détecter des photons uniques, une prouesse auparavant limitée par le faible nombre de pixels. Cependant, grâce à une ingénierie innovante, l'équipe a surmonté cette limitation et a créé un prototype doté d'un nombre impressionnant de 400,000 XNUMX pixels.

La clé de cette avancée remarquable réside dans la conception unique de la caméra. Contrairement aux caméras traditionnelles qui reposent sur des fils électriques ordinaires, la caméra NIST comporte des grilles de fils électriques ultrafins refroidis à un niveau proche du zéro absolu. À des températures aussi extrêmes, le courant circule à travers ces nanofils supraconducteurs sans résistance jusqu'à ce qu'un photon heurte un fil. Cette interaction perturbe la supraconductivité à l'emplacement du pixel, permettant à l'énergie du photon d'être détectée et incorporée dans une image.

Pour relever le défi de connecter de nombreux pixels refroidis à leurs fils de lecture respectifs, les chercheurs du NIST ont utilisé une solution ingénieuse. Ils ont combiné les signaux de plusieurs pixels sur quelques fils de lecture à température ambiante, réduisant ainsi considérablement la complexité de la conception de la caméra. En exploitant les propriétés des fils supraconducteurs, l’équipe a veillé à ce que si un photon frappe un pixel, il détruit la supraconductivité et détourne le courant vers un élément chauffant résistif connecté à chaque pixel. Cette déviation génère un signal électrique détectable.

La nouvelle architecture de caméra utilise des réseaux entrecroisés de nanofils supraconducteurs disposés en rangées et en colonnes. Chaque pixel correspond à un point particulier d'intersection de ces nanofils. En mesurant simultanément les signaux de lignes ou de colonnes entières de pixels, au lieu d'enregistrer les données de pixels individuels, le nombre de fils de lecture requis est considérablement réduit. Cela permet une approche plus évolutive et réalisable pour augmenter le nombre de pixels dans la caméra.

Les implications de cette avancée sont vastes. Avec un nombre de pixels plus élevé, la caméra supraconductrice ouvre une myriade d’applications dans les domaines scientifique, biomédical et technologique. Il s’avère prometteur pour l’imagerie de galaxies et de planètes faibles au-delà de notre système solaire, ainsi que pour contribuer aux études utilisant la lumière proche infrarouge pour examiner les tissus humains. En outre, la technologie peut être adaptée aux ordinateurs quantiques basés sur les photons, permettant ainsi des mesures précises de la lumière dans les systèmes informatiques quantiques.

Alors que l’équipe du NIST continue de perfectionner cette caméra révolutionnaire, elle vise à améliorer sa sensibilité pour capturer pratiquement tous les photons entrants. L’avenir recèle le potentiel de caméras supraconductrices à photon unique dotées de dizaines ou de centaines de millions de pixels, révolutionnant le domaine de l’imagerie par faible luminosité.

