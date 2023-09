Les superbolts sont plus susceptibles de frapper plus près de la surface

Selon une étude récente, les superéclairs, qui sont des éclairs extrêmement puissants, sont plus susceptibles de se produire lorsque la zone de charge des nuages ​​​​d'orage est plus proche de la surface de la terre ou de l'océan. Ces conditions conduisent à des « points chauds » de superéclairs au-dessus de certains océans et de hautes montagnes. Les superéclairs représentent moins de 1 % de la foudre totale, mais ils sont environ 1,000 XNUMX fois plus puissants qu’un coup de foudre moyen et peuvent causer des dommages importants aux infrastructures et aux navires.

Les chercheurs voulaient comprendre pourquoi les superbolts ont tendance à se regrouper dans des zones spécifiques, telles que l’océan Atlantique Nord-Est, la mer Méditerranée et l’Altiplano au Pérou et en Bolivie. Ils ont découvert que la distance entre la zone de chargement et la surface joue un rôle important dans la détermination de la force de la foudre. Les nuages ​​​​d’orage plus proches de la surface permettent la formation d’éclairs à plus haute énergie en raison d’une résistance électrique plus faible et d’un courant plus élevé.

L’étude fournit la première explication de la formation et de la répartition des superbolts dans le monde. Des études antérieures avaient exploré des facteurs tels que les embruns marins, les émissions des voies de navigation et la salinité des océans, mais elles ne pouvaient expliquer qu’une partie de la répartition régionale. Les nouvelles découvertes offrent une explication globale des points chauds Superbolt.

Comprendre la relation entre la distance à la surface et la formation des superéclairs aidera les scientifiques à prédire comment les changements climatiques pourraient affecter l'apparition des superéclairs à l'avenir. De plus, d’autres recherches exploreront d’autres facteurs susceptibles de contribuer à la formation de superéclairs, tels que le champ magnétique ou les changements dans le cycle solaire.

Source : Journal of Geophysical Research : Atmosphères

Définitions:

– Superbolts : éclairs extrêmement puissants, environ 1,000 XNUMX fois plus puissants qu’un éclair moyen.

– Zone de recharge : Zone au sein d’un nuage d’orage où se produit l’électrification, conduisant à la formation d’éclairs.

– Aérosols : Minuscules particules en suspension dans l’atmosphère, comme la poussière ou le sel marin.

– Résistance électrique : L’opposition à la circulation du courant électrique à travers un matériau.

– Changements climatiques : changements à long terme dans la température, les précipitations, la configuration des vents et d'autres aspects du système climatique terrestre.

