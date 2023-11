Nouvelles connaissances sur la dynamique souterraine de la caldeira de Long Valley

By

Des scientifiques du California Institute of Technology ont fait des découvertes révolutionnaires lors de leur exploration de la caldeira de Long Valley, située dans les montagnes de l’est de la Sierra Nevada en Californie. Grâce à une technologie de pointe, ils ont capturé les images les plus claires jamais réalisées des caractéristiques souterraines sous la caldeira, fournissant ainsi des informations inestimables sur la géologie de la région.

L'activité sismique récente dans la caldeira de Long Valley a été une source d'inquiétude, avec une activité sismique accrue et un étirement important du sol. En analysant les images nouvellement obtenues, les chercheurs ont découvert que cette activité est le résultat de la fuite de gaz et de liquides à mesure que la zone se refroidit et se stabilise.

En mai 1980, une série de tremblements de terre a frappé la même zone et les images obtenues lors de ces événements ont révélé la présence d'une calotte rocheuse solide au sommet de la chambre magmatique de la Caldera. Cette calotte se forme lorsque le magma en fusion refroidit et se solidifie. Comprendre la composition des matériaux sous la surface de la Terre a été crucial pour dresser un tableau détaillé de la géologie souterraine de la région.

Pour capturer ces images, les scientifiques ont étudié les mouvements de la Terre provoqués par les tremblements de terre et analysé la manière dont les ondes sismiques traversaient le sol. Cette interprétation des données leur a permis de déterminer la composition des matériaux sous la surface, offrant ainsi une compréhension plus approfondie de la géologie de la région.

Le chercheur principal, le Dr Zhan, et son équipe ont utilisé des câbles spéciaux pour forer profondément dans la Terre, enregistrant plus de 2000 XNUMX cas de tremblements de terre subtils, imperceptibles pour les humains. En analysant ces enregistrements, ils ont généré une image complète qui offre une compréhension plus claire de la dynamique souterraine de la Caldera.

À l’avenir, l’équipe prévoit d’utiliser des câbles encore plus longs, atteignant des profondeurs d’environ 15 à 20 kilomètres. Cela fournira des informations supplémentaires sur le magma en refroidissement sous la surface de la caldeira et pourrait potentiellement remodeler notre compréhension de la dynamique cristalline et de la géologie souterraine dans d'autres régions.

Ces découvertes révolutionnaires nous rapprochent de la découverte des secrets cachés sous la surface de la Terre et ouvrent la voie à de futures recherches et à une compréhension des supervolcans.