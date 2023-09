Le détecteur de gaz à effet de serre construit par la NASA pour l'initiative Carbon Mapper est sur le point d'être lancé

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a développé un spectromètre imageur de pointe conçu pour mesurer les gaz à effet de serre, le méthane et le dioxyde de carbone provenant de l'espace. Cet instrument s'est rapproché du lancement après avoir été livré à Planet Labs PBC à San Francisco.

Le spectromètre imageur fait partie de l’initiative Carbon Mapper dirigée par l’organisation à but non lucratif Carbon Mapper. Il permettra à l’organisation d’identifier et de mesurer les sources de méthane et de dioxyde de carbone, en se concentrant spécifiquement sur les « super-émetteurs », responsables d’une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La coalition Carbon Mapper, composée de Carbon Mapper, JPL, Planet, du California Air Resources Board, du Rocky Mountain Institute, de l'Arizona State University et de l'Université de l'Arizona, travaille ensemble dans cet effort public-privé visant à collecter des données sur les émissions de gaz à effet de serre. .

Le spectromètre imageur fonctionne en mesurant les longueurs d'onde de la lumière réfléchie par la surface de la Terre et absorbée par les gaz de l'atmosphère. Différents gaz absorbent différentes longueurs d’onde de lumière, créant une « empreinte » spectrale unique que le spectromètre imageur peut identifier. Cela permet une mesure et une quantification précises des émissions de gaz à effet de serre.

Avant d'être intégré dans un satellite Tanager conçu par Planet, le spectromètre a subi des tests rigoureux au JPL pour garantir sa résilience dans les conditions extrêmes de l'espace. Les tests réussis comprenaient la soumission du spectromètre à des vibrations intenses et à des températures extrêmes. Un échantillon de méthane a également été utilisé pour tester l’instrument terminé dans une chambre à vide, produisant ainsi une empreinte spectrale claire du gaz.

Le lancement du satellite, avec le spectromètre imageur intégré, est prévu pour début 2024. L'initiative Carbon Mapper vise à utiliser les données collectées par cet instrument ainsi que d'autres instruments existants, tels que le spectromètre Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) de la NASA. sur la Station spatiale internationale, pour fournir une étude complète des émissions ponctuelles de gaz à effet de serre dans le monde.

Cette collaboration entre le gouvernement, la philanthropie et l’industrie est un exemple de la façon dont des approches innovantes peuvent conduire à des capacités exceptionnelles avec un potentiel d’impact mondial.

