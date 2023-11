Rencontre de la Terre avec les merveilles solaires : une surprise spectaculaire pour Halloween

By

Dans un remarquable spectacle de feux d'artifice cosmiques, le Soleil a offert aux scientifiques et aux observateurs d'étoiles un autre spectacle incroyable lors des festivités d'Halloween. Le 31 octobre, un colossal « canyon de feu » a éclaté à travers l'hémisphère sud du Soleil, créant un spectacle fascinant qui a attiré l'attention des passionnés de l'espace du monde entier. Cet événement fascinant résulte d'une éruption massive d'un filament magnétique provenant de notre étoile, selon Spaceweather.com.

Les filaments magnétiques solaires, composés de gaz chargé électriquement appelé plasma, planaient gracieusement au-dessus de la surface du Soleil. Guidés par le champ magnétique du Soleil, ces filaments ont tracé des chemins complexes à travers l'atmosphère solaire. Cependant, des perturbations dans le champ magnétique ont rendu ces filaments instables, conduisant à des éruptions extraordinaires, comme le décrit Weatherreports.com.

Une vidéo captivante documentant cette éruption a révélé que le filament accélérait progressivement avant d'atteindre un moment d'instabilité et de déclencher un spectacle vraiment époustouflant. L'éjection de masse coronale (CME) du Soleil, déclenchée par cette éruption, a lancé avec force du plasma chargé depuis la couronne solaire dans l'espace. Les modèles de la NASA ont indiqué la possibilité d'un impact direct avec la Terre vers le 4 novembre, comme le rapporte spaceweather.com.

Si une partie de cette éjection de masse coronale se dirigeait vers notre planète, elle pourrait potentiellement générer de puissants flux de vent solaire magnétisé. Lorsque ces vents solaires atteignent la Terre, ils pourraient déclencher la formation d’aurores à couper le souffle dans les jours suivants. Connus sous le nom d'aurores boréales dans l'hémisphère nord et d'aurores australes dans l'hémisphère sud, ces spectacles éblouissants sont créés par des particules hautement chargées du Soleil entrant en collision avec la haute atmosphère terrestre à des vitesses remarquables allant jusqu'à 45 millions de miles par heure (environ 72 millions de kilomètres par heure). kilomètres par heure). Le champ magnétique terrestre joue un rôle essentiel en redirigeant ces particules vers les pôles nord et sud de la planète.

Le « canyon de feu » d'Halloween du Soleil rappelle de manière frappante les merveilles captivantes et en constante évolution de notre système solaire. Les scientifiques et les passionnés de l'espace attendent avec impatience d'assister à davantage de ces événements impressionnants, à mesure qu'ils approfondiront notre compréhension de la dynamique complexe du Soleil et de l'influence qu'il exerce sur les rencontres cosmiques de notre planète.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éjection de masse coronale (CME) ?

R : Une éjection de masse coronale se produit lorsque le plasma chargé de la couronne solaire est expulsé avec force dans l'espace. Ces puissantes éruptions peuvent avoir divers effets sur Terre, notamment la création d’aurores époustouflantes.

Q : Que sont les aurores ?

R : Les aurores, également connues sous le nom d’aurores boréales (dans l’hémisphère nord) et d’aurores australes (dans l’hémisphère sud), sont des reflets de lumière naturelle dans le ciel. Ils sont causés par l’interaction de particules hautement chargées provenant du Soleil avec l’atmosphère terrestre.

Q : Comment le champ magnétique terrestre affecte-t-il les aurores boréales ?

R : Le champ magnétique terrestre joue un rôle crucial dans la redirection des particules chargées du Soleil vers les pôles nord et sud de la planète, où elles interagissent avec l'atmosphère, produisant des aurores.

Q : Quelle est la vitesse des particules chargées lors de la formation des aurores ?

R : Lors de la formation des aurores, des particules hautement chargées provenant du Soleil entrent en collision avec la haute atmosphère terrestre à des vitesses étonnantes pouvant atteindre 45 millions de miles par heure (environ 72 millions de kilomètres par heure).