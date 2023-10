Explorez le cosmos à l'observatoire de Tauranga

L'Observatoire de Tauranga organise un événement passionnant, invitant le public à se lancer dans un voyage cosmique. La réunion de mardi soir célébrera les réalisations des anciens explorateurs de l'espace et offrira un aperçu du potentiel des futures découvertes cosmiques. Les participants auront l'occasion d'observer le ciel nocturne à l'aide de télescopes, si le temps le permet.

Raewyn Forrest, membre de la Tauranga Astronomical Society, mènera une exploration des vies et des réalisations extraordinaires des « héros de l'espace, de la science et de l'astronomie ». De plus, il y aura une présentation captivante sur le système solaire Alpha Centauri, qui est le plus proche de notre propre système solaire.

L'événement dévoilera également les dernières découvertes et missions révolutionnaires d'agences spatiales réputées telles que la NASA, l'ESA et Rocket Lab. Cela mettra en lumière le domaine en constante évolution de l’astronomie et de l’exploration spatiale.

Tout au long de la soirée, les visiteurs auront la possibilité de visionner des vidéos et des objets liés à l'astronomie. Il y aura également une mise à jour sur les récentes captures de caméra météore de la Tauranga Astronomical Society.

Si le temps le permet, les participants pourront avoir la possibilité d'utiliser les télescopes de l'observatoire pour des séances d'observation. La réunion débutera à 7.30h5 et l'entrée est de XNUMX $ pour les visiteurs, avec une entrée gratuite pour les membres et les enfants d'âge scolaire.

La Tauranga Astronomical Society recherche activement des personnes intéressées à apprendre à utiliser leurs télescopes et à faire partie de l'équipe pour les nuits d'observation. Des réunions publiques régulières ont lieu les deuxième et quatrième mardis de chaque mois de février à novembre.

Les personnes intéressées par l'astronomie dans le district de Bay of Plenty sont encouragées à y assister. Des adhésions facultatives sont disponibles, offrant une entrée gratuite aux réunions, l'accès à des télescopes de prêt et l'utilisation de la vaste bibliothèque. Les visiteurs peuvent également découvrir la gamme de vêtements de la société sur le thème de l'astronomie.

L'Observatoire de Tauranga est situé dans le bâtiment du club de sports et de loisirs Otumoetai dans le parc Fergusson, à Tauranga. Ne manquez pas cette occasion unique d'explorer les merveilles du cosmos !

