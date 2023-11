De nouveaux aperçus sur la fascinante danse du tournesol avec le soleil

By

Les tournesols nous captivent depuis des siècles par leur remarquable capacité à suivre le soleil de l’aube au crépuscule. Ce comportement, connu sous le nom d’héliotropisme, a longtemps été une source d’intrigue, mais la science qui le sous-tend est restée insaisissable. Cependant, une étude révolutionnaire menée par Stacey Harmer et son équipe de l’Université de Californie Davis a commencé à dévoiler la complexité de ce phénomène.

Pendant des années, les chercheurs ont cru que les tournesols se déplaçaient vers les sources de lumière en utilisant une voie de réponse dépendante de la lumière appelée réponse phototrope. Ce mécanisme implique la détection de la lumière bleue par des protéines appelées phototropines, qui déclenchent alors la courbure de la pointe du tournesol vers la lumière. On pensait que c’était le principal moteur de l’héliotropisme.

Cependant, Harmer et ses collègues ont découvert que l’histoire n’est pas si simple. En comparant les modèles d'activité des gènes chez les tournesols dans des conditions contrôlées en laboratoire avec ceux d'un environnement naturel, ils ont découvert que seul un petit sous-ensemble de gènes responsables de la courbure phototropique présentait des changements significatifs en réponse au mouvement du soleil.

De manière inattendue, les chercheurs ont également découvert l’activation d’autres systèmes de réponse à la lumière, notamment le système d’évitement de l’ombre. Ce système détecte la lumière rouge lointain que l'on trouve couramment dans les zones ombragées et a été observé comme étant actif sur le côté ouest de la tige du tournesol tôt le matin, lorsque le soleil était encore à l'est. Cette révélation a mis en lumière les mécanismes complexes qui sous-tendent le mouvement du tournesol.

De plus, l’étude a révélé que les tournesols peuvent toujours suivre le soleil même lorsqu’un ou plusieurs déclencheurs lumineux sont absents. Cela suggère que plusieurs systèmes collaborent pour assurer la réponse héliotrope, fournissant ainsi un filet de sécurité pour guider les tournesols dans leur danse quotidienne avec le soleil.

"Nos résultats remettent en question les hypothèses antérieures sur le comportement et l'adaptation des plantes", explique Harmer. "La capacité des tournesols à utiliser différentes voies moléculaires pour initier et maintenir leurs mouvements de suivi met en évidence la remarquable complexité de ce processus."

Ces recherches approfondissent non seulement notre compréhension d’un phénomène naturel bien observé, mais ouvrent également de nouvelles voies d’exploration en biologie végétale. L'étude, publiée dans PLOS Biology, ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur le monde fascinant des tournesols et leur relation unique avec la lumière du soleil.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’héliotropisme ?

R : L'héliotropisme est le comportement manifesté par les tournesols pour suivre le mouvement du soleil d'est en ouest tout au long de la journée.

Q : Quelle est la réponse phototrope ?

R : La réponse phototrope est une voie dépendante de la lumière chez les plantes, déclenchée par la détection de la lumière bleue, qui provoque la courbure de la plante vers la source de lumière.

Q : Qu’est-ce que le système d’évitement des ombres ?

R : Le système d'évitement de l'ombre est un système de réponse à la lumière chez les plantes qui détecte la lumière rouge foncé, généralement trouvée dans les zones ombragées, et déclenche des réponses de croissance spécifiques.

Q : Comment les tournesols suivent-ils le soleil même lorsque les déclencheurs lumineux sont absents ?

R : L'étude suggère que les tournesols s'appuient sur plusieurs systèmes pour assurer une réponse héliotrope, leur permettant de suivre le soleil même lorsqu'un ou plusieurs déclencheurs lumineux manquent.