L'ISRO évalue la situation spatiale autour du point L1 pour la mission d'exploration solaire Aditya-L1

La première mission d'exploration solaire de l'Inde, Aditya-L1, est actuellement en route vers le point 1 (L1) de Lagrange Soleil-Terre. Pour garantir la sécurité du vaisseau spatial et éviter toute approche potentielle rapprochée avec d’autres engins spatiaux voisins, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a évalué la situation spatiale autour de L1. L’évaluation a été réalisée avec le soutien du NASA-JPL (Jet Propulsion Laboratory).

Aditya-L1, lancée le 2 septembre 2023, est la première mission indienne dédiée à l'étude du Soleil, en particulier de sa photosphère, de sa chromosphère et de sa couronne. Après avoir effectué un séjour de 16 jours sur l'orbite terrestre, le vaisseau spatial a entamé son voyage vers L1 le 18 septembre 2023.

Les points de Lagrange, également appelés points de libration, sont des endroits spécifiques dans l'espace où la force gravitationnelle de deux corps massifs, comme le Soleil et la Terre, correspond précisément à la force centripète requise pour qu'un petit objet, comme un vaisseau spatial, se déplace avec eux. . Ces points sont avantageux pour les engins spatiaux car ils minimisent les corrections d’orbite et les besoins en carburant.

Pour les combinaisons de deux corps orbitaux, comme les systèmes Soleil-Terre et Terre-Lune, il existe cinq points de Lagrange (L1 à L5). Les trois points – L1, L2 et L3 – sont dynamiquement instables et se situent sur la ligne passant par les centres des deux grands corps. En revanche, les deux points restants – L4 et L5 – sont des points stables et chacun agit comme le troisième sommet d'un triangle équilatéral formé avec les centres des deux grands corps.

En évaluant la situation spatiale autour de L1, l’ISRO vise à assurer la progression en douceur d’Aditya-L1 vers sa destination finale. Cette évaluation contribuera au succès global de la première mission d'exploration solaire de l'Inde.

Sources:

–ISRO

– NASA-JPL