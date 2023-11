L'éruption du filament crée un spectaculaire canyon de feu sur le soleil

By

À Halloween, la NASA a capturé une vidéo époustouflante d’une éruption massive de filaments qui a créé un « canyon de feu » à couper le souffle sur le Soleil. Ce phénomène extraordinaire, qui s'est produit le 31 octobre, a éclipsé la largeur des États-Unis, s'étendant sur deux fois sa taille dans l'hémisphère sud du Soleil.

Contrairement à la nature étrange et effrayante d’Halloween, ce spectacle solaire est un phénomène naturel provoqué par une grande éruption de filament magnétique provenant du Soleil. Ces filaments sont d'immenses arcs de gaz électrifié, appelé plasma, suspendus au-dessus de la surface du Soleil. Ils serpentent dans l'atmosphère du Soleil en réponse à son champ magnétique.

Cependant, lorsque le champ magnétique du Soleil devient instable, ces filaments s'effondrent, entraînant des explosions spectaculaires comme celle observée à Halloween. La vidéo publiée par le physicien solaire Keith Strong présente l'événement, montrant l'éruption du filament s'accélérant lentement jusqu'à ce qu'elle atteigne un point d'instabilité et éclate.

Alors que la vidéo du canyon enflammé a attiré l’attention des utilisateurs sur la plateforme de médias sociaux X, des inquiétudes ont été exprimées quant à son impact potentiel sur Terre. Cependant, le modèle de la NASA indique que les débris de l'explosion n'atteindront pas notre planète.

Si l’éruption avait généré une éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre, elle aurait conduit à des aurores impressionnantes. L’hémisphère nord aurait connu les fascinantes aurores boréales, communément appelées aurores boréales, tandis que l’hémisphère sud aurait été témoin de son homologue, l’aurore australe ou aurores australes.

Malgré l’anticipation et les spéculations autour de son impact, cet événement captivant n’était qu’un spectacle visuel, laissant notre planète indemne. Le Soleil continue de nous offrir des événements astronomiques à couper le souffle, nous rappelant la beauté et la puissance de notre voisin céleste.

