Des astronomes observent qu'une étoile semblable au Soleil est consommée à plusieurs reprises par un trou noir

Des astronomes de l'Université de Leicester ont fait la découverte révolutionnaire d'un trou noir consommant une étoile de manière répétitive. Cet événement inhabituel, survenu à environ 500 millions d’années-lumière, a entraîné des sursauts de luminosité réguliers à des intervalles d’environ 25 jours. Cette découverte remet en question la compréhension traditionnelle des événements de perturbation des marées, qui se produisent généralement lorsqu'un trou noir engloutit une étoile.

La star, nommée Swift J0230, a montré un comportement inattendu. Au lieu de disparaître après avoir été partiellement consumée, l’étoile a subi un rayonnement intense pendant une période de sept à dix jours avant de s’éteindre soudainement. Ce schéma se répétait environ tous les 10 jours. Les chercheurs ont décrit Swift J25 comme une « étoile partiellement perturbée », un ajout unique à la classe d’étoiles affectées par les trous noirs.

L'auteur principal de l'étude, le Dr Phil Evans de l'École de physique et d'astronomie de l'Université de Leicester, a déclaré : « C'est la première fois que nous voyons une étoile comme notre Soleil être déchiquetée et consumée à plusieurs reprises par un objet noir de faible masse. trou." Les observations suggèrent que l'étoile, de taille similaire à notre Soleil, suit une orbite elliptique autour d'un trou noir relativement petit, estimant sa masse entre 10,000 100,000 et XNUMX XNUMX fois celle du Soleil.

Les calculs indiquent qu'au cours du processus, un matériau équivalent à trois Terres est extrait de l'atmosphère de l'étoile et chauffé lors de sa plongée dans le trou noir. Cela génère des températures intenses d’environ 2,000,000 XNUMX XNUMX de degrés Celsius, entraînant l’émission d’une quantité importante de rayons X. Ces rayons X ont été initialement détectés par l'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA.

Cette découverte constitue une contribution significative à notre compréhension des interactions entre les trous noirs et les étoiles. Il donne un aperçu de la dynamique complexe du processus de dévoration et met en évidence la diversité des résultats. Des recherches plus approfondies pourraient faire la lumière sur les mécanismes sous-jacents et les effets à long terme de ces interactions.

