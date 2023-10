L'intervention dans les camps d'été conduit à une vision plus positive des capacités STEM des filles chez les garçons

By

Des chercheurs de l'Université York ont ​​développé une brève intervention qui améliore efficacement les croyances sexistes des garçons en matière de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques (STEM). L'étude, publiée dans la revue Child Development, a porté sur 667 garçons âgés de neuf à 15 ans qui participaient à des camps d'été STEM.

Les garçons ont été assignés au hasard à une intervention ou à une conversation témoin avec un membre du personnel étudiant en STEM. Dans le groupe d'intervention, le membre du personnel a affirmé les valeurs des garçons, a fourni des exemples des raisons pour lesquelles les capacités STEM des filles sont souvent sous-estimées et a encouragé les garçons à réfléchir à leurs propres expériences similaires. Le groupe témoin a engagé une discussion sur les expériences générales du camp.

Les résultats ont montré que l'intervention a eu un effet positif sur la perception des garçons quant aux capacités des filles en STEM. Le professeur Jennifer Steele, co-auteur de l'étude, a déclaré : « Fournir des preuves solides du potentiel des filles dans les domaines STEM a grandement contribué à encourager les garçons à se forger une perception plus positive de leurs pairs féminines. » L'intervention a également permis aux garçons d'avoir davantage d'amies féminines.

Les chercheurs ont souligné l’importance de cibler les garçons d’âge primaire pour créer un environnement STEM plus inclusif. En changeant très tôt la perception des garçons, cela pourrait avoir un impact significatif sur les choix des filles concernant les cours STEM au lycée et au-delà.

Emily Cyr, la chercheuse principale, a souligné le potentiel de cette intervention pour surmonter les obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées dans l'éducation et les carrières STEM. En s’attaquant aux inégalités entre les sexes pendant l’enfance, cela peut aider les filles à ressentir un sentiment d’appartenance et à s’épanouir dans les domaines STEM.

Dans l'ensemble, cette étude démontre qu'une brève intervention pendant les camps d'été peut améliorer considérablement l'opinion des garçons sur les capacités des filles en STEM, favorisant ainsi un environnement plus inclusif et plus favorable pour tous les étudiants.

Sources:

– Université York (via Phys.org) : « Les conversations des camps d'été amènent les garçons à avoir une vision plus positive des capacités des filles en STEM » – DOI : 10.1111/cdev.14007