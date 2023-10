Morphing réussi de pérovskites entièrement inorganiques pour l'électronique déformable

By

Des chercheurs de la City University de Hong Kong (CityU) ont réalisé une percée majeure dans le domaine de l’électronique déformable et des systèmes énergétiques en transformant avec succès des pérovskites entièrement inorganiques à température ambiante sans compromettre leurs propriétés fonctionnelles. Les pérovskites sont une classe de semi-conducteurs qui a suscité une attention considérable dans la conversion d'énergie et l'optoélectronique en raison de leurs performances exceptionnelles et de leur stabilité environnementale améliorée.

Classiquement, les semi-conducteurs inorganiques sont fragiles et difficiles à traiter, ce qui limite leurs applications dans les dispositifs optoélectroniques qui doivent résister aux contraintes et contraintes mécaniques. Pour surmonter cette limitation, l'équipe de recherche dirigée par le professeur Chen Fu-Rong et le professeur Johnny Ho Chung-yin de CityU a exploré la déformabilité des pérovskites entièrement inorganiques. Ils ont découvert que les pérovskites peuvent être transformées en géométries distinctes tout en conservant leurs propriétés fonctionnelles, un exploit sans précédent dans les semi-conducteurs inorganiques conventionnels.

Les chercheurs ont synthétisé des micropiliers monocristallins de CsPbX3 (où X peut être des ions Cl, Br ou I) et les ont soumis à des expériences de compression. Ils ont observé des glissements continus de luxations partielles sur des systèmes de glissement multiples dans le réseau cristallin, permettant aux micropiliers de se déformer selon diverses formes sans se fracturer. La zone de déformation dans le réseau cristallin de pérovskite présentait des propriétés fonctionnelles intactes, prouvant le potentiel de ces matériaux pour l'optoélectronique déformable.

L’équipe a ensuite mené des analyses électroniques et structurelles pour comprendre le mécanisme sous-jacent à la capacité de transformation. Ils ont identifié une barrière énergétique à faible glissement et de fortes liaisons Pb-X comme facteurs clés qui maintiennent l'intégrité structurelle du cristal tout en permettant des glissements faciles. La bande interdite du réseau cristallin CsPbX3 est restée inchangée après déformation, indiquant que la structure électronique du matériau n'a pas été affectée.

Cette avancée ouvre la voie à la conception et à la fabrication de dispositifs énergétiques innovants et d’électronique déformable. Les résultats ont des implications importantes pour l’exploration d’autres semi-conducteurs ductiles présentant des propriétés similaires.

Source: Université de la ville de Hong Kong

Référence : Xiaocui Li et al, « Multislip-enabled morphing of all-inorganic perovskites », Nature Materials (2023). DOI : 10.1038/s41563-023-01631-z