Une nouvelle étude révèle le rôle des décharges sous-glaciaires dans l'accélération du retrait des glaces de l'Antarctique

Des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l'Université de Californie à San Diego ont découvert que les décharges sous-glaciaires, c'est-à-dire l'eau de fonte s'écoulant vers la mer depuis le dessous des glaciers de l'Antarctique, les font perdre de la glace à un rythme plus rapide qu'on ne le pensait auparavant. Cette étude révolutionnaire, qui a modélisé l'influence de l'écoulement sous-glaciaire sur le retrait de deux glaciers de l'Est de l'Antarctique, a révélé qu'elle augmentait la contribution des glaciers à l'élévation du niveau de la mer de 15.7 %, la faisant passer de 19 millimètres à 22 millimètres d'ici 2300. .

Les glaciers de l'Antarctique de l'Est en question, connus sous les noms de Denman et Scott, contiennent actuellement suffisamment de glace pour potentiellement provoquer une élévation du niveau de la mer de près de 1.5 mètre (5 pieds). Cependant, les projections actuelles de l’élévation du niveau de la mer, y compris celles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ne tiennent pas compte de l’impact des décharges sous-glaciaires. Cet oubli signifie que les projections existantes pourraient sous-estimer le rythme de l’élévation mondiale du niveau de la mer dans les décennies à venir.

Les chercheurs ont souligné l’importance de prévoir avec précision l’élévation mondiale du niveau de la mer pour le bien-être des communautés côtières. "Des millions de personnes vivent dans des zones côtières de basse altitude, et nous ne pouvons pas préparer adéquatement nos communautés sans des projections précises de l'élévation du niveau de la mer", a déclaré Tyler Pelle, l'auteur principal de l'étude.

L’eau de fonte sous-glaciaire se forme lorsque la glace fond à la base des glaciers et s’écoule vers la mer. On pense que cette décharge accélère la fonte de la banquise des glaciers en introduisant de la chaleur océanique supplémentaire dans la cavité située sous la glace flottante. Le retrait des glaciers qui en résulte contribue à l’élévation globale du niveau de la mer.

Le co-auteur de l'étude, Jamin Greenbaum, a souligné l'importance de la recherche et a souligné la nécessité de prendre des mesures contre les émissions de gaz à effet de serre. Dans un scénario de faibles émissions, leur modèle a démontré que les glaciers ne reculaient pas de manière aussi drastique, empêchant ainsi une contribution incontrôlée à l’élévation du niveau de la mer. "S'il y a une histoire apocalyptique ici, ce n'est pas une décharge sous-glaciaire", a déclaré Greenbaum. « La véritable histoire apocalyptique reste celle des émissions, et l’humanité détient le pouvoir de résoudre ce problème. »

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’une décharge sous-glaciaire ?

R : L’écoulement sous-glaciaire fait référence à l’eau de fonte qui s’écoule vers la mer depuis le dessous des glaciers.

Q : Comment les décharges sous-glaciaires affectent-elles le retrait glaciaire ?

R : Les décharges sous-glaciaires accélèrent la fonte des plates-formes de glace des glaciers en introduisant de la chaleur océanique supplémentaire dans la cavité située sous la glace flottante.

Q : Les projections actuelles de l’élévation du niveau de la mer tiennent-elles compte des décharges sous-glaciaires ?

R : Non, de nombreuses projections existantes, y compris celles du GIEC, ne tiennent pas compte de l'influence des décharges sous-glaciaires.

Q : Cela signifie-t-il que l’élévation mondiale du niveau de la mer pourrait être sous-estimée ?

R : Oui, cette étude suggère que les projections actuelles pourraient ne pas refléter avec précision le rythme de l’élévation future du niveau de la mer.

Q : Quelles actions peuvent atténuer l’impact des décharges sous-glaciaires ?

R : La réduction des émissions de gaz à effet de serre est cruciale pour atténuer l’impact global du retrait glaciaire causé par les décharges sous-glaciaires.