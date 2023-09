Les progrès de l’imagerie par spectrométrie de masse permettent une analyse quantitative subcellulaire

L’analyse quantitative subcellulaire est depuis longtemps un objectif de l’imagerie par spectrométrie de masse (MSI), mais on pensait auparavant qu’elle était inaccessible. Cependant, les progrès technologiques récents ont permis d’obtenir une quantification absolue au niveau des organites grâce au MSI, grâce au développement de la spectrométrie de masse des nanoions secondaires (nanoSIMS).

Le MSI est utilisé depuis des décennies pour étudier la composition moléculaire et la distribution dans les tissus et les échantillons complexes. Cependant, le MSI traditionnel se limite généralement à l’analyse qualitative et à la résolution spatiale au niveau micrométrique, ce qui rend difficile la compréhension complète des processus subcellulaires.

Ces dernières années, les progrès des technologies de spectrométrie de masse et les approches innovantes ont permis des analyses subcellulaires avec une résolution spatiale extrêmement élevée. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation du nanoSIMS, une technique qui combine la spectrométrie de masse des ions secondaires avec l'imagerie haute résolution à l'échelle nanométrique.

NanoSIMS permet la visualisation et la quantification directes de molécules individuelles dans les compartiments subcellulaires. Il offre aux chercheurs la possibilité d’effectuer des analyses quantitatives absolues au niveau des organites, offrant ainsi une compréhension plus complète des processus subcellulaires.

Grâce à cette technologie, les scientifiques peuvent désormais étudier la distribution et la dynamique des molécules au sein des cellules et mieux comprendre les processus cellulaires à un niveau de détail auparavant inaccessible. Cette percée a le potentiel de révolutionner notre compréhension de la fonction cellulaire et de contribuer aux progrès dans des domaines tels que la médecine, la biochimie et la biologie cellulaire.

Dans l’ensemble, le développement du nanoSIMS nous a rapproché de la réalisation d’une analyse quantitative subcellulaire grâce à l’imagerie par spectrométrie de masse. Il constitue un outil prometteur pour comprendre la complexité des processus cellulaires et pourrait potentiellement conduire à des avancées significatives dans diverses disciplines scientifiques.

