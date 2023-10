Les forêts subalpines des Rocheuses du Nord démontrent leur résilience au feu

Une étude récente dirigée par un chercheur postdoctoral du North Central Climate Adaptation Center (NC CASC) a révélé la résilience des forêts subalpines des Rocheuses du Nord face aux incendies de forêt. L'étude a analysé des carottes de sédiments lacustres provenant d'un lac subalpin du Montana, fournissant ainsi un aperçu de la récupération de ces forêts sur une période de 4,800 XNUMX ans.

Contrairement aux attentes, l’étude a révélé qu’il n’y avait pas de différence nette dans les réponses des écosystèmes aux incendies passés en fonction des périodes climatiques humides ou sèches. Au lieu de cela, les chercheurs ont observé un degré élevé de variabilité au sein des enregistrements, ce qui n’avait pas été démontré auparavant.

La recherche soulève des questions sur la résilience future de ces forêts face au changement climatique. Avec des températures de plus en plus chaudes et des conditions plus sèches, les conditions climatiques actuelles dépassent la plage de variabilité connue au cours des derniers millénaires.

Traditionnellement, les scientifiques s’appuient sur les cernes des arbres pour comprendre l’histoire des incendies de forêt. Cependant, les forêts subalpines connaissent rarement des incendies, avec des intervalles moyens allant de 100 à 250 ans et plus. Ces incendies entraînent souvent la mort de la plupart des arbres, ainsi que la perte des documents historiques stockés dans les arbres.

Pour surmonter cette limitation, les chercheurs se sont tournés vers les carottes de sédiments lacustres comme archives naturelles. Ces carottes fournissent des enregistrements remontant à des milliers d'années, par rapport aux siècles documentés par les cernes des arbres. Les sédiments contiennent des indicateurs d'écosystèmes passés, tels que le pollen et le charbon de bois.

Cette étude s'appuie sur des recherches antérieures qui ont créé des enregistrements à long terme pour les lacs subalpins du Montana et de l'Idaho, révélant un historique complet des incendies dans le paysage de la région. Les résultats suggèrent que l'activité actuelle des incendies se situe toujours dans la plage de variabilité observée au cours des 2,500 XNUMX dernières années.

Même si les forêts subalpines des Rocheuses du Nord ont fait preuve de résilience face aux incendies dans le passé, on s'attend à ce que les changements climatiques en cours conduisent à des incendies plus répandus. Cette tendance a déjà été observée dans d’autres régions, comme le sud des Montagnes Rocheuses.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment ces forêts s'adapteront aux futurs régimes d'incendie et aux impacts potentiels sur leur dynamique écologique.

Source : Université du Colorado à Boulder