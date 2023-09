Nouvelle découverte historique : le télescope spatial James Webb capture l'anneau d'Einstein le plus éloigné jamais réalisé

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une découverte incroyable en capturant un anneau d'Einstein, l'exemple le plus éloigné jamais observé. Ce phénomène rare, prédit par la théorie de la relativité d'Albert Einstein, se produit lorsque la gravité d'un objet massif au premier plan déforme l'espace-temps qui l'entoure, ce qui fait que la lumière provenant d'objets plus éloignés apparaît courbée et déformée lorsqu'elle est observée depuis la Terre.

L'anneau d'Einstein récemment découvert, nommé JWST-ER1, est situé à 21 milliards d'années-lumière et entoure une galaxie dense qui reste entourée de mystère. En règle générale, les objets à lentille gravitationnelle forment des arcs ou des anneaux partiels, mais un véritable anneau d'Einstein forme un cercle complet, ce qui ne se produit que lorsque l'objet distant, l'objet au premier plan et l'observateur sont parfaitement alignés.

JWST-ER1 est composé de deux parties : JWST-ER1g, une galaxie compacte servant d'objet de premier plan, et JWST-ER1r, la lumière d'une galaxie plus lointaine qui forme l'anneau lumineux. JWST-ER1g se trouve à environ 17 milliards d’années-lumière de la Terre, tandis que JWST-ER1r est à 4 milliards d’années-lumière supplémentaires. Cette découverte surpasse le précédent record de l'objet lentille détecté le plus éloigné, qui se trouvait à environ 14.7 milliards d'années-lumière.

L’anneau complet de JWST-ER1 a permis aux chercheurs de calculer la masse de la galaxie lentille en étudiant la quantité de distorsion spatio-temporelle qu’elle provoquait. Les résultats ont révélé que la galaxie possède une masse équivalente à environ 650 milliards de soleils, ce qui la rend inhabituellement dense pour sa taille. Bien qu’une partie de cette masse supplémentaire puisse être attribuée à la matière noire, qui constitue la majorité de la matière de l’univers, il reste encore une masse inexpliquée qui ne peut être expliquée uniquement par les étoiles ou la matière noire.

Les scientifiques pensent que ces galaxies anciennes, tout aussi denses, pourraient posséder une plus grande quantité de matière noire ou un plus grand nombre d’étoiles de petite masse que les galaxies plus jeunes. Cependant, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour faire la lumière sur ce mystère intrigant.

La découverte de l'anneau d'Einstein JWST-ER1 s'ajoute à la liste croissante d'observations révolutionnaires réalisées par le télescope spatial James Webb. Cet instrument de pointe a non seulement capturé l'étoile la plus éloignée jamais détectée, mais a également fourni des informations inestimables sur les plus anciennes galaxies de l'univers grâce à la lentille gravitationnelle. Alors que nous attendons avec impatience d’autres découvertes, le JWST continue de repousser les limites de la connaissance humaine et de la compréhension du cosmos.

