Les Émirats arabes unis profitent de la dernière super lune de l'année

Le ciel nocturne des Émirats arabes unis et du reste du monde a été illuminé vendredi par une super lune spectaculaire. Il s’agissait de la quatrième et dernière super lune de l’année, ce qui en fait un événement particulièrement passionnant pour les passionnés d’observation du ciel. Les résidents n’avaient besoin d’aucun équipement spécial pour observer la magnificence de cette pleine Lune plus grande que d’habitude, puisqu’elle paraissait cinq pour cent plus grande et 13 pour cent plus brillante qu’une pleine lune moyenne.

Le centre d'astronomie Al Thuraya de Dubaï a organisé un événement où les passionnés ont pu se rassembler et apprécier le spectacle céleste. Le Dubai Astronomy Group (DAG) a fourni des télescopes pour observer de plus près la super lune, et a également organisé des conférences et des séances de photographie pour les participants intéressés.

Alors, qu’est-ce qu’une super lune exactement ? Selon le DAG, cela se produit lorsque la pleine Lune atteint son point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, appelée périgée. Cette proximité donne à la Lune une taille apparente inhabituellement plus grande vue de la Terre.

Il est intéressant de noter que cette super lune particulière est également appelée Harvest Moon. Le moment de son apparition correspond au début de la saison d’automne. Avant la généralisation de l'électricité, les agriculteurs comptaient sur la lumière de la Lune pour les aider à récolter leurs récoltes la nuit. La luminosité de la Harvest Moon était particulièrement importante à l’automne, lorsque les récoltes étaient à leur plus grande intensité.

Le phénomène de la super lune apporte émerveillement et joie aux observateurs du ciel du monde entier. Qu'il s'agisse d'observer avec un télescope ou simplement de s'émerveiller devant la beauté naturelle de la Lune, la superlune nous rappelle les merveilles de l'univers qui nous entourent.

Sources:

– Khaleej Times : [insérer l’article source]

– Dubai Astronomy Group (DAG) [insérer l'URL]

– Agence spatiale américaine Nasa [insérer l'URL]