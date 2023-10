La beauté de l'espace profond : capturer la nébuleuse de l'âme

Le télescope spatial Hubble nous a une fois de plus fourni une image époustouflante qui révèle la beauté captivante de l’espace lointain. Sur cette dernière photographie, nous avons droit aux couleurs vibrantes d'une nébuleuse rappelant les feuilles d'automne. La région ciblée est connue sous le nom de Westerhout 5 ou la nébuleuse de l'âme, située à 7,000 XNUMX années-lumière.

Les nébuleuses en émission, comme Westerhout 5, sont réputées pour leurs couleurs fascinantes et leurs formes complexes. Ces merveilles visuelles sont le résultat du gaz ionisé provoqué par le rayonnement intense émis par les étoiles chaudes et brillantes. Lorsque ces étoiles massives naissent et libèrent de puissantes explosions de rayonnement et de vents stellaires, elles éliminent simultanément la matière à proximité, empêchant ainsi la formation de nouvelles étoiles à proximité. Ce processus crée des poches vides dans la nébuleuse, tout en rapprochant simultanément le gaz restant, formant des régions plus denses où de nouvelles étoiles peuvent prendre forme.

Une caractéristique frappante de cette image est la présence d’une caractéristique fascinante appelée globule gazeux évaporant flottant librement (frEGG). Située dans la partie supérieure centrale gauche de la photographie, cette région sombre et allongée en forme de têtard résiste aux rayonnements ionisants qui affectent le gaz environnant. Dans cette poche dense de gaz, de nouvelles étoiles pourraient éventuellement se former à mesure que la densité augmente et que la température augmente, offrant ainsi un environnement idéal pour le développement d’une protoétoile.

Le télescope spatial Hubble, une collaboration entre la NASA et l'ESA, fournit en permanence des images remarquables qui non seulement nous impressionnent par leur beauté, mais contribuent également à notre compréhension de l'immensité et de la complexité de l'univers.

