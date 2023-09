Un aperçu dans l'obscurité : la ShadowCam de la NASA révèle un cratère caché sur la Lune

La NASA a produit une image remarquable d’un cratère longtemps caché sur la Lune en combinant des photographies de deux appareils photo différents. Le cratère, connu sous le nom de cratère Shackleton, réside dans le pôle sud lunaire, où seules les crêtes et les sommets les plus élevés reçoivent la lumière du soleil en raison de l'inclinaison de la Lune. Cette région, enveloppée principalement dans l’obscurité, présente des opportunités de « pièges froids » où de l’eau ou de la glace pourraient potentiellement exister à l’abri du Soleil.

Le cratère Shackleton est un royaume énigmatique que les scientifiques sont impatients d’explorer davantage, car il semble être un endroit idéal pour la présence d’eau sous forme de glace. La partie médiane du cratère connaît des températures extrêmement basses, ne dépassant pas −173 °C (ou −280 °F). Si de la vapeur d’eau résultant d’une ancienne collision de comètes est présente, elle serait probablement gelée, potentiellement cachée sous la surface.

Pour étudier la possibilité de glace d'eau lunaire, les astronomes chinois prévoient de déployer une mini sonde volante pour forer le cratère Shackleton en 2026. En attendant, la NASA utilise un appareil spécialisé, connu sous le nom de ShadowCam, pour scruter l'obscurité perpétuelle.

ShadowCam, lancée sur un satellite lunaire coréen en août 2022, est plus de 200 fois plus sensible à la lumière dans les régions sombres que les autres caméras lunaires. Il capture des images de la surface sombre de la Lune en exploitant le « rayonnement terrestre », qui est la lumière du soleil réfléchie par notre planète, illuminant la Lune. De plus, il utilise les reflets de la lumière du soleil provenant des montagnes et des crêtes de la Lune.

Cependant, ShadowCam est confronté à des défis lors de l'imagerie de zones lumineuses en raison d'une sursaturation. Pour surmonter ce problème, l'équipe ShadowCam a imaginé une solution en créant une mosaïque d'images. En remplaçant les régions surexposées par des photographies d'autres caméras lunaires en orbite, une carte visuelle complète du terrain et des caractéristiques géologiques des parties les plus lumineuses et les plus sombres de la Lune émerge.

Cette révélation à couper le souffle marque une étape importante vers la compréhension des mystères cachés dans les recoins sombres de la Lune. Chaque caméra étant optimisée pour des conditions d'éclairage spécifiques, les images combinées créent une vue sans précédent de la topographie et des caractéristiques lunaires. La ShadowCam de la NASA poursuit sa mission pour découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de notre satellite voisin.

Définitions:

1. Cratère Shackleton : Un cratère situé dans le pôle sud lunaire, sujet à des régions ombragées et à un habitat potentiel de glace d'eau.

2. ShadowCam : Une caméra spécialisée lancée par la NASA pour capturer des images des zones sombres de la Lune en utilisant les reflets de la lumière terrestre et de la lumière du soleil.

