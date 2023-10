Le vaisseau spatial Juno révèle de superbes images des lunes de Jupiter

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a capturé des images époustouflantes de la lune de Jupiter, Io, démontrant son activité volcanique. Io, le corps céleste le plus volcanique du système solaire, est connu pour ses explosions constantes et est la lune la plus intérieure de Jupiter. Juno, qui étudie Jupiter et ses lunes depuis plus de sept ans, a récemment achevé sa 55e orbite, au cours de laquelle elle a obtenu des images rapprochées d'Io.

Les images de Juno représentent la surface volcanique grêlée d'Io, avec 15 images montrant différentes régions de la lune. Capturées par Jason Perry de l'Université de l'Arizona, ces images révèlent également des panaches volcaniques près du bas des images. Le vaisseau spatial s'est approché à 7,260 XNUMX milles de la surface d'Io, donnant aux scientifiques un aperçu détaillé des caractéristiques géologiques intrigantes de la lune.

L'activité volcanique d'Io provient du réchauffement des marées provoqué par l'étirement constant de la Lune dû à la puissante attraction gravitationnelle de Jupiter. Les scientifiques estiment que plus de 150 volcans sur Io sont activement en éruption à tout moment. Les données recueillies par Juno contribueront à la compréhension des processus volcaniques d'Io et aideront à planifier de futures missions d'exploration des lunes externes du système solaire.

Initialement conçue pour 32 orbites, les performances remarquables de Juno ont conduit à une prolongation de la mission jusqu'en 2025. Ces opérations prolongées permettent à Juno de poursuivre son exploration des lunes de Jupiter, fournissant ainsi des informations précieuses sur la composition et l'activité de ces mondes lointains. Les images obtenues par Juno serviront de ressource précieuse pour les missions à venir comme Europa Clipper de la NASA, dont le lancement est prévu dans un avenir proche, et Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'Agence spatiale européenne, qui devrait explorer Europe, Ganymède et Callisto en 2030. le début des années XNUMX.

