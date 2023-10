Enquête sur le mouvement des gouttelettes d'eau le long des fibres : nouvelles connaissances sur la récupération de l'eau

Dans le but de développer des méthodes innovantes de récupération de l'eau dans les régions arides et semi-arides, des chercheurs de l'Université de Liège ont mené une étude pour comprendre comment les gouttelettes d'eau s'écoulent le long des fibres. Leurs résultats, publiés dans Physical Review Fluids, mettent en lumière les facteurs qui influencent le mouvement de ces gouttelettes et ont des implications pour la conception de structures de collecte d’eau atmosphérique.

Semblable au concept de fermes humides dans la science-fiction, de nombreuses espèces végétales des régions arides ont adapté des stratégies pour capter l’eau de l’air pour survivre. Pour reproduire et améliorer ces mécanismes, les scientifiques ont étudié la dynamique fondamentale du transport de l'eau et de la collecte de l'humidité atmosphérique dans les déserts.

La recherche, dirigée par le Groupe de recherche et d'applications en physique statistique de l'Université de Liège, s'est concentrée sur le suivi des caractéristiques et de la dynamique des gouttelettes d'eau lorsqu'elles glissent le long de fibres individuelles ou de faisceaux de fibres. Pour surmonter le défi du suivi des gouttelettes sur de longues distances, les chercheurs ont conçu un dispositif qui met la fibre en mouvement pour correspondre à la vitesse de la gouttelette, la faisant apparaître stationnaire devant la caméra.

L’étude a révélé que le diamètre de la fibre et sa sous-structure jouent un rôle crucial dans la vitesse d’écoulement des gouttelettes. Des fibres plus épaisses ont entraîné un mouvement plus lent des gouttelettes, comme prévu. Lorsque plusieurs fibres étaient torsadées ensemble pour former un faisceau, le diamètre du faisceau augmentait, entraînant une réduction de la vitesse. Cependant, un phénomène fascinant a été observé : en comparant une seule fibre d'un diamètre de 0.28 mm à un faisceau de deux fibres d'un diamètre de 0.14 mm, la gouttelette sur le faisceau se déplaçait plus rapidement et perdait plus de volume. Les chercheurs émettent l’hypothèse que la gouttelette remplit les rainures entre les fibres, créant ainsi un rail liquide facilitant un glissement plus rapide.

Cette étude contribue au développement de structures efficaces pour collecter l’eau atmosphérique, améliorant potentiellement l’efficacité des filets nuageux à faible coût. Les résultats soulignent également l’importance de l’observation des sous-structures des organismes vivant dans des environnements désertiques et leur potentiel pour inspirer des innovations technologiques dans le transport par eau.

