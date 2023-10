Comprendre les adaptations génétiques des anémones de mer pour survivre dans les cheminées hydrothermales des grands fonds

Les sources hydrothermales des grands fonds constituent l’un des environnements les plus extrêmes et les plus inhospitaliers de la planète. Pourtant, de nombreux organismes fascinants et uniques se sont adaptés pour prospérer dans ces conditions difficiles. Une étude récente publiée dans Science Advances a mis en lumière les adaptations génétiques d'une espèce particulière d'anémone de mer, Alvinactis idsseensis sp. nov., ce qui lui permet de survivre à proximité de sources hydrothermales profondes.

Des recherches antérieures ont montré que vivre à proximité de sources hydrothermales nécessite des adaptations aux pressions extrêmes, à l’obscurité, aux températures élevées et aux émissions de produits chimiques toxiques. Les chercheurs visaient à mieux comprendre ces adaptations en étudiant les gènes des créatures marines qui habitent cet environnement.

En se concentrant sur A. idsseensis, une espèce dominante d'anémone de mer trouvée à proximité des sources hydrothermales, les chercheurs ont mené une analyse génomique de la créature. Une découverte notable était que l’anémone possédait 13 gènes de transition de perméabilité mitochondriale (MTP). Ces gènes participent à la détoxification des métaux lourds et aident les organismes à métaboliser ces toxines.

Pour étudier le rôle protecteur de ces gènes, les chercheurs ont introduit deux d’entre eux dans des échantillons de levure et les ont exposés à des niveaux élevés de manganèse. L’expérience a révélé que les gènes offraient effectivement une protection contre l’empoisonnement aux métaux, soulignant leur importance dans la survie des anémones de mer dans les environnements hydrothermaux.

Ces découvertes contribuent à notre compréhension des adaptations fascinantes présentées par les organismes dans les habitats extrêmes. En étudiant les gènes des anémones de mer, les chercheurs peuvent découvrir des informations précieuses sur les mécanismes qui permettent à la vie de persister dans les profondeurs marines. Ces connaissances pourraient avoir des implications plus larges pour comprendre les limites de la vie sur notre planète et potentiellement découvrir de nouvelles stratégies pour faire face aux défis environnementaux.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’un évent hydrothermal ?

R : Une cheminée hydrothermale est une fissure dans le fond marin qui libère des fluides chauds et riches en minéraux dans l'eau environnante en raison de l'activité volcanique.

Q : Comment les organismes survivent-ils à proximité des sources hydrothermales ?

R : Les organismes qui habitent les sources hydrothermales ont développé diverses adaptations pour résister aux conditions extrêmes, notamment des enzymes spécialisées pour métaboliser les toxines, des protéines résistantes à la chaleur et des mécanismes physiologiques uniques.

Q : Pourquoi étudier les anémones de mer ?

R : Les anémones de mer sont des sujets de recherche intéressants car elles représentent un groupe unique d’organismes qui se sont adaptés avec succès à divers environnements, y compris les sources hydrothermales. En étudiant leurs gènes, les scientifiques peuvent mieux comprendre les bases génétiques de ces adaptations.