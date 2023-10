Une étude met en garde contre les risques associés aux nanoplastiques et aux métaux dans les écosystèmes d'eau douce

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Coimbra a mis en lumière les dangers de contamination par les nanoplastiques et les métaux dans les écosystèmes d'eau douce. Publiée dans la revue Environmental Pollution, l’étude intitulée « Les nanoplastiques fonctionnalisés modulent-ils les réponses cellulaires et physiologiques des champignons aquatiques aux métaux ? indique que la fonctionnalisation de surface des nanoplastiques peut améliorer l'adsorption des métaux, influençant ainsi les effets des métaux sur les champignons aquatiques.

La recherche met l’accent sur les impacts potentiels de la cocontamination par les nanoplastiques et les métaux dans les environnements d’eau douce. Il souligne l’importance de comprendre les effets combinés des polluants sur les organismes, compte tenu de leur inévitable coexistence. Les eaux douces, faisant office d’interface entre les compartiments terrestres et aquatiques, sont particulièrement vulnérables aux contaminants. Les activités minières contribuent à la présence de métaux dans les systèmes d’eau douce, exacerbant la coexistence de métaux avec des contaminants émergents comme les nanoplastiques.

Les nanoplastiques, qui sont des fragments de plastique mesurant moins de 1,000 XNUMX nanomètres, sont couramment utilisés dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits de nettoyage. Dans cette étude, les hyphomycètes aquatiques étaient au centre des recherches. Ces champignons jouent un rôle crucial dans la décomposition de la matière organique des petits cours d’eau et facilitent le transfert d’énergie et de nutriments à travers la chaîne alimentaire.

Des tests en laboratoire ont été réalisés avec deux types de nanoplastiques : du polystyrène ordinaire et des carboxylates, à des concentrations réalistes. Les résultats ont révélé que l’exposition combinée de l’hyphomycète aquatique Articulospora tetracladia aux nanoplastiques, au cuivre et aux nanoplastiques fonctionnalisés avec du cuivre entraînait un stress oxydatif et une rupture de la membrane. De plus, les traitements impliquant des nanoplastiques fonctionnalisés combinés au cuivre ont montré une plus grande réponse cellulaire et une croissance fongique supprimée.

Cette étude s’ajoute au nombre croissant de recherches concernant la contamination posée par les micro et nanoplastiques dans les écosystèmes aquatiques. Des études antérieures ont montré des niveaux élevés de microplastiques dans les estuaires et l’accumulation de bactéries résistantes aux antibiotiques associées aux microplastiques dans les systèmes aquatiques. Il s’agit d’un nouvel avertissement sur les effets néfastes des polluants sur la santé et le fonctionnement des écosystèmes d’eau douce.

Sources : Université de Coimbra