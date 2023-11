Une nouvelle étude identifie des stratégies pour une communication efficace dans les équipes virtuelles mondiales

Dans une étude récente publiée dans l'International Journal of Cross Cultural Management, des scientifiques ont mis en évidence plusieurs stratégies susceptibles d'améliorer la communication et le partage des connaissances au sein des équipes virtuelles mondiales (GVT). La recherche s'est concentrée sur les défis rencontrés par les managers et les employés issus de différents horizons culturels, linguistiques et géographiques lorsqu'ils participent à des réunions électroniques.

Les GVT sont devenus de plus en plus populaires, notamment avec l’augmentation des opportunités de travail à distance stimulée par la pandémie de COVID-19. Cela a conduit les scientifiques à explorer comment ces diverses équipes peuvent échanger efficacement des informations et des idées au-delà des frontières culturelles. Le Dr Zakaria, auteur principal de l'étude de l'Université de Sharjah, souligne la nécessité pour les individus d'ajuster leur comportement en fonction du contexte spécifique de communication.

L'étude met en évidence la pratique du changement de code culturel comme un facteur important de performance interculturelle efficace. En adaptant les comportements linguistiques et culturels pour se conformer aux différentes normes, les membres de l’équipe peuvent combler les écarts culturels et améliorer la compréhension. Les chercheurs identifient trois motivations spécifiques qui poussent les individus à modifier leurs comportements communicatifs : la franchise dans le discours, l'ouverture lors du partage des connaissances et les objectifs axés sur la tâche.

Il a été constaté que l’ouverture et la convivialité entre les membres de l’équipe contribuaient de manière significative à l’instauration de la confiance au sein des GVT. Les chercheurs recommandent aux équipes de s'engager dans le partage des connaissances en mettant l'accent sur la création d'un niveau élevé de fiabilité entre collègues. De plus, l’étude identifie l’importance de reconnaître les différences entre les cultures communicatives à contexte élevé et à faible contexte. Les cultures à contexte élevé mettent l'accent sur le contexte et le ton sous-jacents du message, tandis que les cultures à faible contexte donnent la priorité à une communication explicite et directe.

Les résultats de cette étude ont des implications pratiques pour les organisations multinationales, les membres d’équipes virtuelles mondiales et les formateurs interculturels. Les chercheurs suggèrent que des programmes de formation peuvent être développés pour éduquer les individus sur le concept de changement de code culturel et leur fournir les compétences nécessaires pour fonctionner efficacement dans des contextes interculturels. Ces connaissances peuvent améliorer les stratégies de communication et avoir un impact positif sur les performances des équipes virtuelles mondiales.

Dans l’ensemble, l’étude fournit des informations précieuses sur les défis et les stratégies pour une communication efficace au sein des GVT. Alors que le travail à distance continue de gagner en importance, il sera essentiel pour les organisations de comprendre et de surmonter les obstacles à la communication interculturelle afin de favoriser la collaboration et la réussite au sein des équipes virtuelles mondiales.

QFP

Que sont les équipes virtuelles mondiales (GVT) ?

Les équipes virtuelles mondiales (GVT) sont des équipes de personnes qui travaillent à distance dans différents pays, fuseaux horaires et origines culturelles en utilisant des plateformes virtuelles comme principal moyen de communication et de collaboration.

Qu’est-ce que le changement de code culturel ?

Le changement de code culturel fait référence à la pratique consistant à adapter les comportements linguistiques et culturels pour se conformer à différentes normes culturelles et styles de communication. Cela implique de modifier ses modèles de communication pour combler les écarts culturels et améliorer la compréhension dans les interactions interculturelles.

Pourquoi une communication efficace est-elle importante dans les GVT ?

Une communication efficace est essentielle dans les GVT pour garantir la compréhension, la collaboration et le partage des connaissances entre les membres de l’équipe issus de divers horizons culturels. Il aide à surmonter les barrières linguistiques, favorise l’instauration de la confiance et permet l’échange d’idées et d’informations précieuses.

Comment les organisations peuvent-elles faciliter une communication efficace au sein des GVT ?

Les organisations peuvent faciliter une communication efficace au sein des GVT en favorisant l’ouverture, la confiance et la sensibilité culturelle parmi les membres de l’équipe. Proposer des programmes de formation sur la communication interculturelle et le changement de code culturel peut également être bénéfique pour améliorer les stratégies de communication et améliorer les performances des équipes.