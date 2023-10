Faire la lumière sur la matière noire : les pulsars peuvent-ils révéler des axions insaisissables ?

By

La matière noire, la mystérieuse substance invisible qui constitue une partie importante de notre univers, a longtemps échappé à la détection par les scientifiques. En fait, on estime que 85 % de la matière de l’univers est composée de matière noire. Même si son existence est connue grâce à ses effets gravitationnels sur d'autres objets astronomiques, les scientifiques souhaitent toujours des preuves plus directes de la présence de la matière noire et une meilleure compréhension de sa véritable nature.

Une chose est claire : la matière noire ne peut pas être composée du même type de matière que celle que nous connaissons. Si tel était le cas, la matière noire présenterait un comportement similaire à celui de la matière ordinaire, formant des étoiles et émettant de la lumière. Il doit y avoir quelque chose de différent dans la matière noire, quelque chose qui interagit faiblement avec les particules connues et reste insaisissable.

Un candidat potentiel pour la matière noire est la particule hypothétique connue sous le nom d’axion. Initialement introduits dans les années 1970 pour expliquer une différence dans la séparation des charges positives et négatives au sein d’un neutron, les axions interagissent très faiblement avec la matière ordinaire. Cette interaction, ou son absence, pourrait expliquer pourquoi les axions n'ont jamais été détectés.

Des recherches récentes suggèrent que les pulsars, étoiles à neutrons en rotation rapide, pourraient détenir la clé de la détection des axions et donc de la matière noire. Les pulsars, connus pour émettre des faisceaux lumineux d’ondes radio, possèdent des champs électromagnétiques extrêmement puissants. Si les axions existent, ils pourraient être produits en masse en présence de ces champs et ensuite se transformer en lumière détectable.

Pour tester cette hypothèse, une équipe de physiciens et d’astronomes a construit un cadre théorique et effectué des simulations informatiques. Ces simulations ont modélisé la production d'axions autour des pulsars et leur conversion ultérieure en rayonnement radio de faible énergie. En comparant ces simulations aux observations de pulsars proches, les chercheurs espéraient identifier d’éventuels signaux radio supplémentaires pouvant être attribués aux axions.

Bien que les résultats de ce premier test n’aient pas encore été publiés, cette recherche représente une avancée passionnante dans la quête de la compréhension de la matière noire. En exploitant la puissance des pulsars et leurs puissants champs électromagnétiques, les scientifiques pourraient enfin faire la lumière sur la nature insaisissable de la matière noire et potentiellement découvrir l’existence d’axions.

