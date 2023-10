Une étude suggère une origine commune pour les grandes structures de monticules sur l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper

By

Une étude récente menée par le Dr Alan Stern, scientifique planétaire du Southwest Research Institute (SwRI), propose que les grandes formations de monticules sur le plus grand lobe de l'objet vierge de la ceinture de Kuiper, Arrokoth, ont probablement une origine commune. Ces monticules, d'environ 5 kilomètres de long, ont été identifiés lors du survol d'Arrokoth par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA en 2019. Les résultats de l'étude, présentés par Stern lors de la 55e réunion annuelle de la Division des sciences planétaires (DPS) de l'American Astronomical Society, pourraient contribuer à l'étude. développement de modèles expliquant la formation des planétésimaux.

Les monticules observés sur le plus grand lobe d'Arrokoth, nommé Wenu, partagent des similitudes en termes de forme, de taille, de couleur et de réflectivité. Trois monticules supplémentaires ont également été provisoirement identifiés sur le plus petit lobe de l'objet, Weeyo. La préservation de la forme d'Arrokoth offre un aperçu unique de l'assemblage de l'objet, qui semble être constitué de petites sous-unités ressemblant à des framboises.

La recherche soutient le modèle d'instabilité continue de la formation planétésimale, suggérant que des vitesses de collision aussi faibles que quelques kilomètres par heure ont permis à ces objets de s'accumuler doucement et de construire Arrokoth dans une zone spécifique de la nébuleuse solaire subissant un effondrement gravitationnel.

L’étude pose également des questions sur la taille préférée des éléments constitutifs qui forment des planétésimaux comme Arrokoth. Si les monticules sont représentatifs de ces éléments constitutifs, comme suggéré, les modèles de formation planétésimale devront tenir compte de leur taille. Une exploration plus approfondie d'autres planétésimaux vierges au cours de missions à venir, telles que la mission Lucy de la NASA vers les astéroïdes troyens de Jupiter et l'intercepteur de comètes de l'ESA, pourrait contribuer à une meilleure compréhension des processus d'accrétion dans l'ancien système solaire.

En conclusion, la découverte de ces structures en monticules sur Arrokoth fournit des informations précieuses sur la formation des planétésimaux. L'identification de formations similaires sur d'autres planétésimaux observés améliorera notre compréhension des mécanismes impliqués dans leur formation.

Source : Institut de recherche du Sud-Ouest (SwRI)

Citation : SA Stern et al, Les propriétés et l'origine des grands monticules d'Arrokoth, un objet de la ceinture de Kuiper, The Planetary Science Journal (2023)