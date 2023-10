Les géantes gazeuses pourraient être plus courantes qu’on ne le pensait auparavant, selon une étude

Des astronomes et astrophysiciens de plusieurs institutions ont mené une étude suggérant que les géantes gazeuses pourraient être plus courantes qu’on ne le pensait auparavant dans certaines parties de la galaxie. L’équipe a analysé la masse et le mouvement de 30 étoiles du groupe mobile Beta Pictoris et a trouvé des preuves de géantes gazeuses potentielles dans 20 des systèmes stellaires étudiés.

Des recherches antérieures ont indiqué que des géantes gazeuses, similaires à Jupiter, devraient se former facilement autour d’étoiles ayant des propriétés similaires à celles du Soleil. Cependant, trouver ces géantes gazeuses s’est avéré être un défi. Cette étude a adopté une nouvelle approche, utilisant un nouveau type d’imagerie à contraste élevé pour se concentrer sur un petit groupe d’étoiles connu sous le nom de groupe mobile Beta Pictoris.

L’équipe de recherche a spécifiquement choisi ce groupe en raison de sa petite taille, de l’espace entre les étoiles et de leur âge relativement jeune. Ils ont émis l’hypothèse que les géantes gazeuses pourraient être plus susceptibles de se développer dans de tels environnements. Les découvertes de l’équipe suggèrent que les géantes gazeuses orbitent loin de leur étoile dans les systèmes stellaires qu’elles ont étudiés.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. L’étude suggère également que les géantes gazeuses pourraient être plus susceptibles de se former en petits groupes d’étoiles à faible population qui n’ont pas été étudiés de manière approfondie dans le passé. Cela indique qu’il pourrait y avoir un plus grand nombre de géantes gazeuses dans la galaxie qu’on ne le pensait auparavant.

