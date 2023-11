Découvrir les origines anciennes du développement du cerveau

By

De nouvelles recherches menées par le Layden Lab de l'Université Lehigh ont mis en lumière le lien remarquable entre les mécanismes génétiques responsables de la neurogenèse dans le cerveau et les réseaux neuronaux primitifs d'anciennes créatures. L’étude suggère que la nature réutilise les plans d’organismes plus simples antérieurs aux humains et à d’autres animaux sur la chronologie de l’évolution pour construire notre cerveau complexe.

Les chercheurs ont concentré leurs recherches sur Nematostella vectensis, communément appelée anémone de mer starlette. Ces anémones de mer appartiennent aux cnidaires, qui sont le taxon frère des bilatériens (y compris les humains). Les résultats, récemment publiés dans Scientific Reports, remettent en question la croyance selon laquelle les programmes génétiques cruciaux pour le développement du cerveau ont émergé spécifiquement dans ce but.

En étudiant les anémones de mer, le laboratoire Layden visait à déterminer si les modèles génétiques impliqués dans le développement du cerveau étaient également présents lors du développement des réseaux neuronaux plus simples des anémones, qui ne possèdent pas de cerveau. Si elle était présente, cette découverte suggérerait que des fonctions nouvelles et distinctes n’auraient pas besoin d’évoluer pour structurer le cerveau, ce qui remettrait en cause la théorie de l’homologie (tous les cerveaux descendent d’un ancêtre commun).

Pour étudier cela, les chercheurs ont manipulé l’expression des gènes dans les embryons de Nematostella et observé les changements dans le développement neuronal. Ils ont découvert que le programme génétique responsable de la configuration du cerveau le long de l’axe antéro-postérieur jouait également un rôle dans la configuration du réseau neuronal des anémones de mer. De plus, les gènes impliqués dans la régionalisation, qui attribue les cellules à différentes régions du système nerveux, se sont avérés avoir une fonction similaire dans d'autres types de cellules. Cela indique que leurs rôles ne se limitent pas à la structuration du cerveau.

Ces résultats donnent de la crédibilité à l'hypothèse selon laquelle la structuration du système nerveux central a évolué grâce à la cooptation de programmes de régionalisation à grande échelle déjà présents chez une espèce ancestrale. En d’autres termes, ces anciens programmes ont été réutilisés et peuvent encore être observés chez de nombreuses espèces aujourd’hui.

Les recherches menées par le Layden Lab montrent comment l'étude d'organismes plus simples fournit des informations précieuses sur notre propre biologie. Comprendre les mécanismes à l’origine du développement neuronal et de la régénération chez les anémones de mer pourrait ouvrir la voie à des applications potentielles dans les thérapies régénératives pour les humains.

Bien que la complexité du système nerveux humain dépasse de loin celle des anémones de mer, le modèle fondamental reste remarquablement similaire. Étudier comment ces créatures construisent leur système neuronal nous permet de saisir les éléments fondamentaux et de retracer notre propre parcours neurologique à partir d’origines plus simples. En découvrant les origines anciennes du développement du cerveau, nous comprenons mieux comment la nature a façonné nos esprits complexes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la neurogenèse?

La neurogenèse fait référence au processus de génération de nouveaux neurones (cellules nerveuses) dans le cerveau. Il joue un rôle crucial dans le développement du cerveau, l’apprentissage, la mémoire et la réparation des tissus.

Que sont les cnidaires ?

Les cnidaires sont un groupe d'animaux comprenant des anémones de mer, des méduses, des coraux et des hydroïdes. Ils se caractérisent par leurs cellules urticantes appelées cnidocytes.

Qu'est-ce qu'un réseau neuronal ?

Un réseau neuronal, également appelé réseau nerveux, est un simple réseau de neurones dépourvu de cerveau centralisé ou d’organisation complexe. On le trouve dans les organismes primitifs tels que les anémones de mer et participe aux fonctions sensorielles et motrices de base.

Quelle est la différence entre homologie et convergence ?

L'homologie fait référence à des caractéristiques ou des traits partagés par différentes espèces en raison d'une ascendance commune. La convergence, quant à elle, décrit l’évolution indépendante de traits similaires chez différentes espèces. L’étude visait à déterminer si tous les cerveaux sont homologues ou ont évolué (convergé) indépendamment en réutilisant les gènes existants.