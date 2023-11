Le potentiel de l’extrait d’écorce de saule en tant qu’antiviral à large spectre

Les virus peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé et notre bien-être, du rhume à des maladies plus graves comme la COVID-19. Il est donc crucial de trouver des options antivirales sûres et efficaces. Dans une étude récente menée en Finlande, des scientifiques ont découvert qu’un extrait dérivé de l’écorce de saule possède des propriétés antivirales prometteuses à large spectre.

L'écorce de saule, utilisée à des fins médicinales depuis des siècles, notamment comme précurseur de l'aspirine moderne, a montré une efficacité remarquable pour inhiber à la fois les coronavirus enveloppés (y compris ceux qui provoquent le rhume et le COVID-19) et les entérovirus non enveloppés (qui provoquent des infections comme grippe et méningite). C’est particulièrement intéressant car, à l’heure actuelle, il n’existe aucun médicament cliniquement approuvé qui cible directement les entérovirus.

"Nous avons besoin d'outils efficaces et à grande échelle pour lutter contre la charge virale dans notre vie quotidienne", a déclaré le professeur Varpu Marjomäki de l'Université de Jyväskylä, auteur principal de l'étude. Même si les vaccinations sont importantes, elles ne permettront peut-être pas, à elles seules, de lutter efficacement contre les nouvelles souches virales émergentes. Par conséquent, trouver des traitements antiviraux alternatifs comme l’extrait d’écorce de saule pourrait changer la donne.

Pour extraire les composés antiviraux, les scientifiques ont récolté des branches de saule cultivées commercialement, les ont congelées et broyées, puis ont extrait le matériau à l'aide d'eau chaude. L’extrait résultant a ensuite été testé contre diverses souches de coronavirus et d’entérovirus. L'extrait a démontré la capacité de protéger les cellules contre l'infection sans nuire aux cellules elles-mêmes.

Une enquête plus approfondie a révélé que l’extrait semblait agir à la surface du virus, plutôt qu’à une étape spécifique de son cycle de réplication. L’étude a également révélé que les effets antiviraux sur les virus enveloppés et non enveloppés différaient, ce qui suggère des mécanismes d’action distincts. Cependant, les composés bioactifs spécifiques responsables de l’effet antiviral restent inconnus.

Le potentiel de l’extrait d’écorce de saule en tant que traitement antiviral à large spectre constitue un développement important dans le domaine de la virologie. La recherche continue se concentrera sur l'identification des composés bioactifs impliqués, leur structure chimique et leurs mécanismes d'action. Ces connaissances pourraient ouvrir la voie à de nouveaux traitements antiviraux révolutionnaires capables de combattre efficacement un large éventail d’infections virales.

FAQ:

Q : Quels virus l’extrait d’écorce de saule a-t-il inhibé ?

R : L’extrait a inhibé à la fois les coronavirus enveloppés et les entérovirus non enveloppés.

Q : Existe-t-il actuellement des médicaments approuvés qui ciblent directement les entérovirus ?

R : Non, il n’existe aucun médicament cliniquement approuvé qui cible directement les entérovirus.

Q : Comment l’extrait d’écorce de saule a-t-il été fabriqué ?

R : L'extrait a été obtenu en récoltant des branches de saule, en les congelant et en les broyant, puis en extrayant la matière à l'aide d'eau chaude.

Q : Quelle est la prochaine étape de la recherche concernant l’extrait d’écorce de saule ?

R : D'autres recherches se concentreront sur l'identification des composés bioactifs impliqués, leur structure chimique et leurs mécanismes d'action.

Source : Frontiers in Microbiology (Lien : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1249794)