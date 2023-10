Parler de produits : améliorer les conversations et établir des relations

Entamer une conversation avec un inconnu peut être une expérience intimidante. Qu'il s'agisse du premier jour dans une nouvelle école ou d'un nouvel emploi, les premières interactions s'accompagnent souvent de stress et d'anxiété sociale. Cependant, de nouvelles recherches de l'Université d'Albany et de l'Université Duke suggèrent que discuter des produits exposés peut être un outil utile pour briser la glace et améliorer les résultats des conversations.

L'auteur principal Hillary JD Wiener, ainsi que les co-auteurs James R. Bettman et Mary Frances Luce, ont mené une étude intitulée « Conversations facilitées par le produit : quand démarrer une conversation en mentionnant un produit conduit-il à de meilleurs résultats conversationnels ? » La recherche, publiée dans le Journal of Consumer Psychology, explore la manière dont les produits affichés publiquement par les consommateurs peuvent influencer la façon dont les autres entament des conversations avec eux.

Les résultats révèlent que les conversations initiées par la mention d’un produit sont souvent agréables et révélatrices. En faisant simplement référence à un objet appartenant à l'étranger, les individus peuvent créer un pont conversationnel qui mène à des discussions plus profondes et plus satisfaisantes sur leurs expériences, leurs intérêts ou d'autres sujets.

Les chercheurs ont mené trois études pour examiner les effets du démarrage d’une conversation par la mention de produits. Ils ont découvert que les conversations ont plus de succès lorsqu’elles sont initiées par la mention d’un produit. De plus, ils ont exploré les caractéristiques des éléments fréquemment mentionnés et conduisant à des résultats de conversation positifs.

Alors que des recherches antérieures se sont concentrées sur les inconvénients de discuter de produits plutôt que d'expériences, cette étude suggère que les produits peuvent servir d'amorces de conversation qui facilitent des liens significatifs. Les produits peuvent être utilisés comme points d’entrée pour discuter d’expériences telles que des voyages ou des concerts qui n’auraient peut-être pas été évoquées autrement.

Cependant, l’étude soulève également des questions qui nécessitent une enquête plus approfondie. Il propose d’explorer différentes manières de manipuler les sujets de conversation et d’explorer des démarreurs de conversation au-delà des sujets liés à la météo. De plus, des recherches sont nécessaires pour comprendre les mécanismes par lesquels les produits facilitent des conversations agréables.

L'étude suggère également que les produits attrayants ont tendance à recevoir des compliments ou des mentions, mais ne conduisent pas nécessairement à des conversations prolongées. En revanche, les produits liés au luxe ou aux aspects intimes de l’identité personnelle, comme la religion, sont rarement évoqués en raison de tabous sociaux. En outre, certaines personnes interrogées ont décrit utiliser les présentoirs de produits pour évaluer la compatibilité lors de la formation de nouvelles amitiés.

Les recherches futures devraient examiner la fréquence et les circonstances dans lesquelles les conversations facilitées par les produits ont lieu. Il est également important d’explorer la relation entre les mentions de produits et les conditions stigmatisées, telles que les handicaps physiques. L’étude soulève des questions intrigantes quant à savoir si les personnes souffrant de maladies stigmatisées affichent des produits pour encourager les conversations qui s’éloignent des sujets inconfortables ou indésirables.

En conclusion, cette recherche met en évidence le potentiel de l’utilisation de produits comme démarreurs de conversation pour améliorer les interactions sociales et établir des relations. Mentionner un produit affiché publiquement par un inconnu peut créer un pont vers des conversations plus profondes et plus agréables. Il constitue un moyen simple mais efficace de briser les barrières sociales et de lutter contre les difficultés liées au lancement de conversations avec des personnes inconnues.

FAQ:

Q : Comment les discussions sur les produits peuvent-elles améliorer les conversations ?

R : Discuter des produits exposés peut servir d’amorce de conversation et faciliter des interactions plus agréables et plus révélatrices de soi. Cela ouvre la porte à des discussions plus approfondies sur les expériences, les intérêts ou d’autres sujets.

Q : Existe-t-il des types spécifiques de produits qui conduisent à de meilleures conversations ?

R : L'étude suggère que les éléments mentionnés fréquemment et qui ne sont pas associés à des sujets sensibles comme la religion ou le luxe peuvent conduire à des résultats positifs dans les conversations.

Q : Comment les produits peuvent-ils faciliter les conversations sur les expériences ?

R : Les produits peuvent servir de coins de conversation permettant aux individus de parler ou d'en apprendre davantage sur des expériences telles que des voyages ou des concerts dont ils n'auraient peut-être pas discuté autrement.

Q : Les conversations facilitées par les produits peuvent-elles aider à surmonter les barrières sociales ?

R : Oui, mentionner un produit exposé par un étranger peut aider à briser les barrières sociales et à combattre le « sous-socialité » souvent ressenti lorsqu'on entame une conversation avec des personnes inconnues.

Q : L'affichage de produits ayant un attrait limité présente-t-il des avantages ?

R : Afficher des produits ayant un attrait limité peut servir de mécanisme de sélection de compatibilité pour nouer de nouvelles amitiés. Il aide les individus à évaluer les réactions et les intérêts de leurs amis potentiels.

(Source : phys.org)