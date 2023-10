Une nouvelle étude révèle un soutien à l’élimination du carbone et des inquiétudes concernant la manipulation solaire

Une étude récente menée par l'Institut de recherche Mercator sur les biens communs mondiaux et le changement climatique (MCC) a fourni un aperçu des attitudes du public à l'égard des technologies climatiques émergentes. L'étude, qui s'est concentrée sur les tweets publiés sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), a analysé environ 1.5 million de tweets en anglais liés à l'élimination des gaz à effet de serre et à la gestion du rayonnement solaire.

Même si la gestion du rayonnement solaire s’est avérée être un sujet de niche peu mentionné, le débat sur l’élimination des gaz à effet de serre a évolué et est devenu plus nuancé. L’analyse des « sentiments » et des « émotions » exprimés dans les tweets a révélé qu’à mesure que le débat sur les émissions négatives devient plus différencié, il suscite davantage de soutien et de sympathie.

L’étude a notamment révélé que les tweets discutant du terme générique « géo-ingénierie » avaient tendance à susciter des sentiments négatifs, avec des inquiétudes concernant des conséquences environnementales incontrôlées et un manque de coordination internationale. Les chercheurs ont recommandé de déplacer le débat du terme vague de « géo-ingénierie » vers des options spécifiques pour l’élimination des gaz à effet de serre.

Il est intéressant de noter que l’étude a également mis en évidence une augmentation significative de la proportion globale de tweets liés aux technologies climatiques au fil du temps. Cela suggère que le sujet gagne en pertinence et attire davantage l’attention du public. Cependant, l'étude reconnaît que la communauté Twitter ne représente pas nécessairement les opinions de la population dans son ensemble.

Les conclusions de cette étude ont des implications importantes pour les décideurs politiques et les entreprises. Cela souligne la nécessité de discussions inclusives sur les technologies climatiques impliquant le public. En comprenant et en répondant aux attitudes et aux préoccupations du public, les décideurs politiques peuvent éviter les conflits sociaux potentiels et prendre des décisions éclairées sur la mise en œuvre de solutions climatiques.

En conclusion, l’étude révèle à la fois un soutien aux technologies d’élimination du carbone et une appréhension concernant la manipulation solaire. La recherche souligne l’importance d’impliquer le public dans les discussions sur les technologies climatiques et souligne la nécessité d’une terminologie claire et spécifique pour faciliter un dialogue plus constructif.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelles technologies ont été analysées dans l’étude ?

L'étude a analysé les tweets liés à 11 technologies d'élimination des gaz à effet de serre et à cinq variantes de gestion du rayonnement solaire. Ces technologies allaient du boisement aux systèmes de captage du carbone et de filtre à air.

2. Quelles ont été les conclusions concernant les sentiments du public à l’égard de la géo-ingénierie ?

Il a été constaté que les tweets traitant du terme générique « géo-ingénierie » contenaient principalement des sentiments négatifs. Les inquiétudes concernant les conséquences environnementales incontrôlées et le manque de coordination internationale ont contribué à ce sentiment.

3. Pourquoi est-il important d’impliquer le public dans les discussions sur les technologies climatiques ?

Engager le public dans les discussions sur les technologies climatiques est crucial pour éviter les conflits sociaux. En comprenant les attitudes et les préoccupations du public, les décideurs politiques peuvent prendre des décisions éclairées sur la mise en œuvre de solutions climatiques.

4. Pourquoi le terme « géo-ingénierie » devrait-il être remplacé ?

L'étude recommande de recadrer le débat et de se concentrer sur des options spécifiques pour l'élimination des gaz à effet de serre. Le terme « géo-ingénierie » est vague et tend à susciter des sentiments négatifs, le rendant moins propice à des discussions constructives.