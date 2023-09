Le microbiome intestinal est lié à la santé osseuse et au risque d’ostéoporose, selon une étude

Une étude récente suggère que notre microbiome intestinal pourrait jouer un rôle dans la santé de nos os et contribuer à prévenir le risque d’ostéoporose et de fractures. L’étude, publiée dans Frontiers in Endocrinology, explore le domaine de « l’ostéomicrobiologie » et son potentiel à modifier les microbiomes intestinaux pour une meilleure santé osseuse.

Des chercheurs de Hebrew SeniorLife et de l'Institut Hinda et Arthur Marcus pour la recherche sur le vieillissement aux États-Unis ont mené une étude sur des hommes âgés pour identifier les facteurs modifiables qui contribuent à la santé du squelette. En utilisant l’imagerie haute résolution du bras et de la jambe, ils ont découvert que certaines bactéries avaient des associations négatives avec la santé des os chez les personnes âgées.

L'une de ces bactéries, Akkermansia, a été associée à l'obésité, tandis que la bactérie Clostridiales DTU089 est plus abondante chez les individus ayant une activité physique et un apport en protéines inférieurs. Des études antérieures ont établi des liens entre l'apport en protéines, l'activité physique et la santé du squelette.

L’étude a identifié des tendances indiquant qu’une plus grande abondance de certains microbiotes est associée à de moins bonnes mesures de la densité osseuse et de la microarchitecture. Les chercheurs proposent d’autres études pour étudier les relations entre des espèces bactériennes spécifiques dans l’intestin et l’intégrité du squelette. Ils visent également à identifier les voies fonctionnelles influencées par ces bactéries et susceptibles d’avoir un impact sur la santé des os.

Bien qu’il soit prématuré de conclure si les organismes bactériens eux-mêmes ont des effets directs sur la santé du squelette, les résultats suggèrent que le microbiome intestinal pourrait être une cible pour influencer la santé du squelette à l’avenir. Certaines bactéries présentes dans l’intestin peuvent entraîner de faibles niveaux d’inflammation, ce qui peut affecter la santé des os.

Comprendre la relation entre le microbiome intestinal et la santé des os pourrait contribuer au développement d’interventions visant à prévenir l’ostéoporose et les fractures. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient fournir des informations sur des approches thérapeutiques potentielles pour améliorer la santé osseuse basées sur la manipulation du microbiome intestinal.

Sources:

– Étude Frontiers in Endocrinology : [Insérer le nom de la source, la citation]

– Douglas P. Kiel, scientifique principal au Marcus Institute