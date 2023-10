Le microbiote maternel joue un rôle crucial dans le développement fœtal, selon une étude

Dans une récente étude finlandaise publiée dans BMC Biology, des chercheurs ont découvert des différences significatives dans l'activité des gènes dans l'intestin, le cerveau et le placenta du fœtus en fonction du microbiote de la mère et des composés produits par celui-ci. Ces résultats prouvent que le microbiote maternel est crucial pour le développement et la santé de sa progéniture.

Avant cette étude, on savait peu de choses sur les mécanismes et les interactions entre le microbiote maternel et le développement fœtal. Pour étudier cela, les chercheurs ont comparé les fœtus de mères de souris normales avec ceux de mères de souris sans germes vivant dans un environnement stérile. Ils ont analysé l'expression des gènes et les concentrations de métabolites dans l'intestin, le cerveau et le placenta du fœtus.

Les résultats ont révélé des différences significatives dans l’expression des gènes entre les fœtus de mères de souris saines et normales. Dans l’intestin, le système immunitaire et les gènes d’interaction hôte-microbe étaient moins actifs chez les fœtus de mères exemptes de germes. De plus, des différences ont été observées dans l’expression de gènes associés au développement et au fonctionnement du système nerveux dans le cerveau, ainsi que dans les gènes régulant la grossesse dans le placenta.

Les différences dans l’expression des gènes étaient plus prononcées chez les fœtus mâles, ce qui suggère qu’ils pourraient être plus sensibles aux effets du microbiote maternel. Les chercheurs ont également découvert chez le fœtus des composés jusqu’alors inconnus, probablement microbiens et cruciaux pour le développement individuel.

Des recherches plus approfondies sont en cours pour étudier la présence de métabolites microbiens chez d'autres mammifères et pour comprendre les implications des déficiences dans les interactions hôte-microbe au cours des premiers stades de la vie. Les résultats de cette étude pourraient contribuer à une meilleure compréhension de l’origine de certains troubles et orienter les futures stratégies de prévention et de traitement.

Sources:

Aleksi Husso et al, Impacts du microbiote maternel et des métabolites microbiens sur l'intestin, le cerveau et le placenta fœtaux, BMC Biology (2023). DOI : 10.1186/s12915-023-01709-9

Université d'Helsinki