L'influence du mouvement des plaques et de l'innovation biologique sur le paysage de l'oxygène marin

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université de technologie de Chengdu met en lumière l'évolution des niveaux d'oxygène marin depuis l'ère Phanérozoïque, qui a débuté il y a environ 538 millions d'années. En utilisant des techniques d’apprentissage automatique, l’équipe a reconstruit un enregistrement continu de la configuration spatiale des niveaux d’oxygène marin, révélant le rôle important joué par le mouvement des plaques et les innovations biologiques.

L'étude, publiée dans Nature Geoscience, a révélé une corrélation négative entre les niveaux d'oxygène dans l'eau de mer des profondeurs du plateau continental et le taux de production de la croûte océanique, qui sert d'indicateur de la vitesse de déplacement des plaques. Sur des échelles de temps d'un million d'années, l'évolution de l'oxygène a coïncidé avec des développements biologiques majeurs, tels que la colonisation des plantes terrestres et la révolution du zooplancton marin. De plus, les cycles des supercontinents, y compris la fusion et la rupture de la Pangée, ont influencé le paysage de l’oxygène.

Contrairement à la croyance populaire, l’équipe de recherche a découvert que les niveaux d’oxygène atmosphérique ne sont pas toujours directement liés aux niveaux d’oxygène marin. Avant la prolifération des plantes, le plateau continental profond manquait d’oxygène en raison de réducteurs comme la matière organique dissoute et le fer ferreux. Cependant, à mesure que les plantes colonisaient les continents, l’oxygène atmosphérique commençait à atteindre les profondeurs du plateau continental. Cela a abouti à une structure d’oxygène marin « en forme de sandwich », caractérisée par une couche intermédiaire déficiente en oxygène prise en sandwich entre les couches superficielles et profondes riches en oxygène.

L’émergence du zooplancton marin il y a environ 250 millions d’années a entraîné des variations des niveaux d’oxygène dans les profondeurs du plateau continental. Leurs coquilles dures et leurs boulettes fécales ont facilité le naufrage des particules de matière organique de la couche supérieure de l'océan vers les eaux profondes, appauvrissant ainsi l'oxygène. Bien que l’anoxie marine ait été associée à la mortalité d’animaux marins, l’étude a révélé que l’étendue de l’anoxie n’est pas toujours en corrélation avec des taux d’extinction élevés. D'autres facteurs, tels que les changements du niveau de la mer et les changements de température, peuvent avoir contribué à des taux d'extinction élevés au cours de certains intervalles de temps.

Cette recherche souligne l'interaction complexe entre la tectonique des plaques, les innovations biologiques et les paysages d'oxygène marin tout au long de l'histoire de la Terre. En démêlant ces liens, les scientifiques acquièrent des informations précieuses sur les dynamiques complexes qui ont façonné notre planète au fil des millions d’années.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que l’ère Phanérozoïque ?

L'ère Phanérozoïque est une période géologique qui s'étend d'il y a environ 538 millions d'années à nos jours. Elle se caractérise par une prolifération de formes de vie multicellulaires et des changements géologiques importants.

Q : Comment les chercheurs ont-ils déterminé la configuration spatiale des niveaux d’oxygène marin ?

Les chercheurs ont utilisé une approche d’apprentissage automatique pour reconstruire un enregistrement presque continu des niveaux d’oxygène marin tout au long de l’ère phanérozoïque. Cela leur a permis d’analyser la répartition spatiale et l’évolution des niveaux d’oxygène sur des millions d’années.

Q : Pourquoi le mouvement des plaques et l’innovation biologique sont-ils importants pour façonner les niveaux d’oxygène marin ?

Le mouvement des plaques influence le taux de production de la croûte océanique, qui est lié aux niveaux d’oxygène dans l’eau de mer des profondeurs du plateau continental. Les innovations biologiques, telles que la colonisation des plantes et l'évolution du zooplancton marin, impactent la dynamique de l'oxygène par leur interaction avec l'environnement.

Q : Les niveaux d’oxygène atmosphérique sont-ils toujours corrélés aux niveaux d’oxygène marin ?

Non, les niveaux d’oxygène atmosphérique ne sont pas toujours directement corrélés aux niveaux d’oxygène marin. L’étude a révélé qu’avant la prolifération des plantes, l’oxygène atmosphérique n’atteignait pas les profondeurs du plateau continental. Cependant, après que les plantes ont colonisé les continents, l’oxygène atmosphérique a commencé à influencer les niveaux d’oxygène dans l’environnement marin profond.

Q : Quels facteurs contribuent aux variations des niveaux d’oxygène dans les profondeurs du plateau continental ?

L’étude a identifié l’émergence du zooplancton marin comme un facteur important dans la variation des niveaux d’oxygène dans les profondeurs du plateau continental. La présence de leurs coquilles dures et de leurs boulettes fécales facilitait le naufrage de la matière organique, appauvrissant ainsi l'oxygène dans les eaux profondes. D'autres facteurs, tels que les changements du niveau de la mer et les changements de température, peuvent également jouer un rôle dans les fluctuations de l'oxygène.