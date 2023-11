Une nouvelle méthode de diagnostic utilise l’IA pour détecter rapidement la résistance aux antibiotiques

By

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont réalisé des progrès significatifs dans le développement d’un nouveau test rapide de sensibilité aux antimicrobiens, capable de détecter la résistance aux antibiotiques en 30 minutes seulement. L’étude, intitulée « Apprentissage profond et phénotypage unicellulaire pour une détection rapide de la susceptibilité aux antimicrobiens chez Escherichia coli », a utilisé des techniques de microscopie à fluorescence et d’intelligence artificielle (IA) pour analyser les images de cellules bactériennes et identifier les changements structurels qui se produisent lorsque les cellules sont exposées à des antibiotiques.

En entraînant des modèles d’apprentissage en profondeur pour identifier ces changements, les chercheurs ont atteint un taux de précision d’au moins 80 % par cellule pour plusieurs antibiotiques. Cette méthode présente un potentiel prometteur pour identifier la résistance aux antibiotiques dans des échantillons cliniques et pourrait être utilisée pour déterminer l’efficacité de divers antibiotiques à l’avenir.

La norme actuelle pour tester la résistance aux antibiotiques implique la croissance de colonies bactériennes en présence d’antibiotiques, ce qui peut prendre beaucoup de temps et retarder le traitement des patients présentant des infections potentiellement mortelles. La nature rapide de la nouvelle méthode de diagnostic peut réduire considérablement les temps de traitement et permettre des traitements antibiotiques ciblés, minimisant ainsi les effets secondaires et ralentissant la montée de la résistance aux antimicrobiens.

Le Dr Achillefs Kapanidis, professeur de physique biologique et directeur du programme Oxford Martin sur les tests de résistance aux antimicrobiens, a expliqué : « Notre approche basée sur l'IA détecte de manière fiable et rapide les changements structurels dans les cellules bactériennes provoqués par les antibiotiques. En identifiant ces changements, nous pouvons déterminer si une cellule est résistante ou sensible aux antibiotiques.

Les chercheurs prévoient de développer davantage leur méthode de diagnostic, la rendant plus rapide et plus évolutive pour une utilisation clinique. Ils visent également à étendre son application à différents types de bactéries et d’antibiotiques.

Avec près de 1.3 million de décès en 2019 attribués à la résistance aux antimicrobiens, cette nouvelle méthode de diagnostic laisse espérer une amélioration de la précision des traitements et la préservation de l’efficacité des antibiotiques. En détectant avec précision et en temps opportun la résistance aux antibiotiques, les médecins peuvent prescrire des schémas thérapeutiques appropriés, réduisant ainsi le risque d’aggravation des infections et le besoin d’antibiotiques supplémentaires.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la résistance aux antimicrobiens (RAM) ?

R : La résistance aux antimicrobiens fait référence à la capacité des micro-organismes, tels que les bactéries, les virus et les champignons, à résister aux effets de médicaments qui étaient initialement efficaces pour traiter les infections causées par ces organismes.

Q : Comment fonctionne la nouvelle méthode de diagnostic ?

R : La nouvelle méthode de diagnostic combine la microscopie à fluorescence et l’intelligence artificielle pour analyser les images de cellules bactériennes et détecter les changements structurels provoqués par les antibiotiques. En entraînant des modèles d’apprentissage profond, les chercheurs peuvent identifier ces changements et déterminer la présence d’une résistance aux antibiotiques.

Q : Quels sont les avantages de la nouvelle méthode de diagnostic ?

R : La nouvelle méthode de diagnostic est nettement plus rapide que les approches de référence actuelles, fournissant des résultats en 30 minutes seulement. Il a également le potentiel de permettre des traitements antibiotiques ciblés, de réduire la durée des traitements, de minimiser les effets secondaires et de ralentir la montée de la résistance aux antimicrobiens.