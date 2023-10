De minuscules défauts linéaires peuvent se propager à travers les matériaux plus rapidement que les ondes sonores

By

Les chercheurs ont récemment découvert que les défauts linéaires, appelés dislocations, peuvent se propager à travers les matériaux plus rapidement que la vitesse des ondes sonores. Les dislocations sont responsables de conférer aux métaux leur résistance et leur maniabilité, mais elles peuvent également conduire à des défaillances catastrophiques des matériaux. Cette nouvelle découverte donne un aperçu des dommages que les dislocations peuvent causer dans diverses conditions extrêmes, telles que les tremblements de terre ou les situations de contraintes élevées dans les matériaux de blindage des avions.

Depuis près de 60 ans, les scientifiques se demandent si les dislocations peuvent se déplacer plus rapidement que la vitesse du son dans les matériaux. Des études antérieures avaient conclu que ce n’était pas possible, mais des modèles informatiques suggéraient qu’ils le pouvaient s’ils étaient initialement accélérés à des vitesses supérieures à celles du son. Pour mesurer la vitesse des luxations, les chercheurs ont utilisé la radiographie aux rayons X pour observer la propagation des luxations dans le diamant. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Science.

Il est important de comprendre si les dislocations ultrarapides peuvent briser la vitesse des barrières acoustiques dans les solides, car elles présentent des comportements différents et peuvent provoquer des défaillances inattendues. Sans mesures précises, l’étendue des dommages causés par les dislocations ultrarapides reste inconnue. Les chercheurs espèrent que cette étude permettra de mieux comprendre les défaillances catastrophiques des matériaux et de remettre en question les hypothèses existantes.

Pour observer la vitesse des dislocations, l’équipe de recherche a mené des expériences en utilisant des cristaux de diamant synthétique au laser à électrons libres à rayons X SACLA au Japon. Le diamant a été choisi comme matériau en raison de son mécanisme de déformation plus simple que celui des métaux, ce qui facilite l’interprétation des résultats d’imagerie ultrarapide aux rayons X.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière les capacités et les dommages potentiels causés par les dislocations des matériaux. Il remet en question les hypothèses antérieures sur les taux de défaillance maximaux des matériaux et souligne la nécessité d'une exploration plus approfondie dans ce domaine.

Sources:

– Laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie

– Université d’Osaka

– Revue scientifique