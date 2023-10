Selon une étude, les phasmes incapables de voler peuvent surmonter les obstacles géographiques grâce à la dispersion des oiseaux

By

Une nouvelle étude de l'Université de Kobe suggère que les phasmes incapables de voler sont capables de surmonter de vastes obstacles géographiques grâce à la dispersion de leurs œufs par les oiseaux. Alors que de précédentes expériences en laboratoire avaient laissé entendre cette possibilité, l’analyse génétique des populations naturelles au Japon conforte désormais cette idée.

Les phasmes incapables de voler sont répartis sur de grandes distances et dans des caractéristiques géographiques qui entraveraient normalement l'expansion des animaux incapables de voler. On a émis l'hypothèse que leurs œufs pourraient être dispersés par des oiseaux qui se nourrissent de femelles gravides (enceintes), tout comme de nombreuses espèces végétales dépendent des oiseaux pour manger leurs graines et les disperser dans leur tube digestif.

Les chercheurs se sont concentrés sur Ramulus mikado, une espèce de phasme commune au Japon, pour tester cette théorie. Ils ont analysé les modèles relationnels de différentes populations et ont découvert une corrélation entre les différences génétiques et les distances géographiques. Cela suggère que certains œufs de phasmes sont capables de survivre dans le tube digestif des oiseaux et d’être dispersés sur de longues distances.

L'étude, publiée dans les Actes de la Royal Society B, a révélé des exemples de gènes étroitement liés qui étaient géographiquement séparés par des centaines de kilomètres et des caractéristiques géographiques que les insectes incapables de voler seraient généralement incapables de surmonter. Cela indique l'apparition d'une dispersion génétique passive sur de longues distances, où quelques insectes incapables de voler doivent avoir été transportés d'un endroit à l'autre par des oiseaux consommant leurs œufs.

La capacité unique des phasmes à produire des œufs viables sans fécondation, connue sous le nom de parthénogenèse, joue un rôle crucial dans cette méthode de dispersion. La plupart des espèces d'insectes dépendent d'œufs fécondés, mais chez les phasmes, les femelles peuvent produire des œufs viables sans s'accoupler.

Si ce mode de dispersion n’est pas observé chez d’autres insectes, il met en évidence la remarquable adaptabilité des phasmes incapables de voler. La survie de leurs œufs après leur passage dans le tube digestif des oiseaux leur permet de surmonter les barrières géographiques et d'étendre leurs populations sur de grandes distances.

Sources:

– « Les phasmes incapables de voler surmontent les cols de montagne, les océans et les déserts » par Suetsugu, K. et al. Publié dans Actes de la Royal Society B. DOI : 10.1098/rspb.2021.1859