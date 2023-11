Vésicules extracellulaires : dévoiler les acteurs cachés des échanges génétiques

By

Des recherches récentes dirigées par Susanne Erdmann de l'Institut Max Planck de microbiologie marine ont jeté un nouvel éclairage sur le rôle auparavant sous-estimé des vésicules extracellulaires (VE) dans la facilitation de l'échange d'informations génétiques entre les micro-organismes marins. Contrairement à l’hypothèse dominante selon laquelle les contacts cellulaires directs, l’ADN libre et les virus étaient principalement responsables du transfert de gènes, cette étude révèle que les véhicules électriques jouent un rôle crucial dans l’échange génétique au sein de la communauté microbienne.

Les EV sont de petites vésicules enveloppées par une membrane qui se détachent de la surface de la cellule hôte. Ils peuvent transporter diverses molécules, notamment des fragments d’ADN, des enzymes, des nutriments et de l’ARN. Jusqu’à présent, les véhicules électriques étaient largement considérés comme des déchets cellulaires. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert de multiples fonctions des véhicules électriques au sein de la cellule, soulignant leur importance.

Les chercheurs ont utilisé un processus de séquençage méticuleux pour identifier les mécanismes de transport impliqués dans les échanges génétiques. Étonnamment, une partie substantielle de l’ADN s’est avérée être transportée via les véhicules électriques plutôt que par les voies traditionnelles de transmission virale ou bactérienne. Cette découverte remet en question la compréhension actuelle des échanges génétiques dans l’écosystème marin et appelle à un changement de terminologie.

À la lumière de cette découverte, les auteurs proposent de qualifier la fraction d’ADN extraite d’échantillons d’eau de mer qui n’est pas virale d’« ADN extracellulaire protégé » ou peDNA. Cette nomenclature mise à jour reconnaît les divers composants de la fraction non virale, notamment les EV, les GTA et d'autres particules non virales.

Les implications de cette étude s’étendent au-delà du milieu marin. Les chercheurs disposent désormais d’une base pour explorer le rôle des véhicules électriques dans d’autres écosystèmes, tels que le sol, les systèmes d’eau douce et même l’intestin humain. Comprendre l’importance du transfert horizontal de gènes dans divers écosystèmes peut dévoiler de nouvelles connaissances sur l’évolution et les communautés microbiennes.

Comme le conclut le Dr Erdmann : « Compte tenu de l’importance du transfert horizontal de gènes dans de nombreux écosystèmes, nous sommes convaincus que de nombreuses autres surprises nous attendent. » Cette étude ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur le monde fascinant des vésicules extracellulaires et leur impact sur les échanges génétiques.