Mondes de lave : dévoiler les secrets des océans de magma sur les exoplanètes

Les scientifiques ont récemment fait une percée dans la compréhension des propriétés des mondes de lave, des exoplanètes massives dotées d'océans en fusion appelés océans de magma. Ces planètes intrigantes, qui représentent près de 50 % de toutes les exoplanètes rocheuses découvertes, sont radicalement différentes des planètes de notre système solaire.

L’extrême proximité de ces planètes avec leurs étoiles hôtes, avec des périodes orbitales inférieures à 10 jours, les soumet à des conditions météorologiques intenses et à des températures de surface extrêmes qui les rendent inhospitalières à la vie. Cependant, ils offrent une occasion unique d’étudier le fonctionnement fondamental des océans magmatiques.

Une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal met en évidence l’influence significative des océans de magma sur les caractéristiques et l’évolution des Super-Terres rocheuses chaudes. La nature compressible de la lave fait que les planètes riches en magma sans atmosphère ont une densité légèrement supérieure à celle des planètes solides de taille similaire. De plus, la présence d'océans de magma a un impact sur la structure des manteaux, l'épaisse couche interne entourant le noyau d'une planète.

Kiersten Boley, auteur principal de l'étude de l'Ohio State University, souligne les défis liés à l'étude des mondes de lave en raison du manque de recherches approfondies. Cependant, comprendre la composition et le comportement des océans magmatiques peut donner un aperçu du passé ardent de notre propre planète.

En utilisant le logiciel Exoplex et les données d'études précédentes, les chercheurs ont simulé des scénarios évolutifs d'une planète semblable à la Terre avec différentes températures de surface. L'étude a révélé trois formes possibles de manteaux pour les planètes océaniques magmatiques : complètement fondues, avec un océan magmatique à la surface, ou une structure en couches de roche solide, d'océan magmatique et de roche solide la plus proche du noyau. Les deuxième et troisième formes se sont avérées plus courantes.

De plus, selon la composition des océans de magma, certaines exoplanètes parviennent mieux à piéger les éléments volatils nécessaires à la formation des premières atmosphères et potentiellement au maintien de la vie. Par exemple, une planète riche en magma quatre fois plus massive que la Terre pourrait piéger de grandes quantités d’eau et de carbone, ce qui aurait des conséquences sur l’habitabilité.

Même si les mondes de lave sont encore loin d’être habitables, l’étude de leurs processus est cruciale pour comprendre leur progression vers le maintien de la vie. Cette étude met en évidence les limites de la densité en tant que paramètre de caractérisation lors de la comparaison des mondes de lave aux exoplanètes solides.

Dans l’ensemble, ces découvertes fascinantes mettent en lumière la nature énigmatique des mondes de lave et contribuent à notre compréhension des systèmes exoplanétaires exotiques.

Sources:

– Le Journal d’Astrophysique (2023). DOI : 10.3847/1538-4357/acea85