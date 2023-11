Nouvelles connaissances sur la motilité robuste des bactéries flagellées

By

Les bactéries flagellées, comme Escherichia coli (E. coli), dépendent de la rotation des filaments flagellaires hélicoïdaux pour se propulser dans leur environnement. Chaque bactérie possède plusieurs flagelles qui tournent ensemble sous forme de faisceau hélicoïdal, permettant un mouvement fluide. On a longtemps cru que les moteurs flagellaires, situés à la base de ces filaments, subissaient des charges élevées lors de la nage bactérienne en raison de vitesses de rotation plus faibles. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) a remis en question cette compréhension conventionnelle.

Grâce à des mesures couple-vitesse, l'équipe de recherche, dirigée par Zhang Rongjing et le professeur Yuan Junhua, a fait une découverte surprenante. Ils ont découvert que les moteurs flagellaires des bactéries contiennent en réalité un ensemble incomplet d’unités de stator, dissipant ainsi l’hypothèse précédente selon laquelle les moteurs sont constamment soumis à une charge élevée pendant la nage. La relation couple-vitesse des moteurs est restée approximativement constante dans une certaine plage de vitesses de rotation, connue sous le nom de vitesse de genou, ce qui suggère que les conditions de charge n'étaient pas aussi lourdes qu'on le pensait auparavant.

En outre, les chercheurs ont réalisé des expériences de résurrection motrice et étudié la relation couple-vitesse dans différentes viscosités. Ces expériences ont révélé que les moteurs flagellaires étaient sous charge intermédiaire, avec seulement la moitié des unités statoriques présentes. Dans les environnements à haute viscosité, les bactéries nageuses peuvent s’adapter en augmentant le nombre d’unités statoriques, garantissant ainsi que leur motilité reste robuste.

Pour tester la résilience de la rotation flagellaire, une chambre microfluidique a été conçue pour modifier rapidement la viscosité. Les résultats ont démontré que lorsque la viscosité du milieu augmentait soudainement, la vitesse de rotation du flagelle diminuait initialement mais se rétablissait progressivement. Cette résilience confirme la capacité des bactéries flagellées à maintenir leur motilité malgré les changements de conditions de charge.

Ces résultats offrent une nouvelle perspective sur le mécanisme à l’origine de la motilité robuste des bactéries flagellées. L'ensemble incomplet d'unités de stator dans les moteurs flagellaires permet une adaptabilité et une résilience à différents environnements. Cette compréhension pourrait avoir des implications dans divers domaines, notamment la microbiologie et la biotechnologie, en mettant en lumière les stratégies employées par les bactéries pour naviguer efficacement dans leur environnement.

QFP

Quelle est la principale conclusion de l’étude menée par l’Université des sciences et technologies de Chine ?

Les chercheurs ont découvert que les moteurs flagellaires des bactéries contiennent un ensemble incomplet d’unités statoriques, remettant en question la croyance antérieure selon laquelle ces moteurs sont constamment soumis à une charge élevée pendant la nage.

Comment les bactéries nageuses s’adaptent-elles aux environnements à haute viscosité ?

Les bactéries nageuses peuvent augmenter le nombre d'unités statoriques, ce qui leur permet de s'adapter aux environnements à haute viscosité et de maintenir leur motilité.

Quelle est la vitesse du genou ?

La vitesse du genou fait référence à une plage de vitesses de rotation à laquelle le couple moteur des moteurs flagellaires reste approximativement constant.

Pourquoi est-il important de comprendre le mécanisme de rotation flagellaire ?

Comprendre le mécanisme de rotation flagellaire donne un aperçu des stratégies employées par les bactéries pour se déplacer efficacement dans leur environnement. Ces connaissances peuvent avoir des implications dans divers domaines, notamment la microbiologie et la biotechnologie.