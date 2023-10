Nouvelles connaissances sur le stress de réplication de l’ADN et le développement du cancer

By

Les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de l’impact des modifications de la structure de l’ADN sur le processus de réplication de l’ADN. Les changements structurels de l’ADN peuvent provoquer un « stress de réplication », connu pour affecter la stabilité du génome et contribuer au développement du cancer. En étudiant comment certaines structures de l’ADN entraînent le stress de réplication, cette étude améliore non seulement notre compréhension du cancer, mais ouvre également la voie à de nouvelles approches thérapeutiques potentielles qui pourraient être efficaces pour plusieurs types de cancer.

L'étude, dirigée par des chercheurs de l'Institute of Cancer Research de Londres, a utilisé des facteurs de réplication purifiés pour recréer la réplication de l'ADN dans un tube à essai. En examinant les effets de structures d'ADN alternatives appelées G-quadruplexes (G4) et i-Motifs (iMs) sur la réplication de l'ADN, les chercheurs ont découvert qu'une seule structure G4 ou iM suffit à arrêter le processus de réplication. De plus, il a été constaté que les iM provoquaient des cassures de l’ADN.

Les obstructions à la réplication de l’ADN peuvent entraîner des réarrangements dans le génome, tels que des délétions, des relocalisations ou des mutations de gènes, qui peuvent également avoir un impact sur l’expression des gènes. Lorsque des dommages à l’ADN ou une altération de l’expression des gènes affectent les processus cellulaires, cela peut entraîner une division cellulaire incontrôlée et le développement d’un cancer. Des recherches antérieures suggèrent qu'environ les deux tiers des mutations cancérigènes sont le résultat d'erreurs lors de la réplication de l'ADN.

Au cours de la réplication de l’ADN, un complexe protéique appelé réplisome s’assemble aux sites d’initiation du génome. Une enzyme appelée hélicase déroule la structure en double hélice, exposant les nucléotides sur les brins séparés. Des enzymes appelées ADN polymérases utilisent ensuite chaque brin comme modèle, associant les nucléotides pour créer un nouveau brin. Bien que l’ADN se présente sous cette forme simple brin, des séquences spécifiques peuvent se replier en structures secondaires d’ADN inhabituelles. Les séquences contenant de nombreux nucléotides guanine peuvent se replier en structures G-quadruplex, tandis que les séquences riches en nucléotides cytosine peuvent former des structures à motif i. Les deux types de structures sont associés à une instabilité génétique et à des mutations.

Les chercheurs ont démontré que ce sont les structures secondaires elles-mêmes, plutôt que les séquences nucléotidiques, qui sont responsables de l'arrêt de la réplication de l'ADN. Ils ont également établi que les structures perturbent le couplage entre l’hélicase et la polymérase, conduisant à l’exposition de l’ADN simple brin. Ce travail approfondit notre compréhension de la manière dont les séquences d’ADN répétitives et structurantes contribuent à l’instabilité du génome, non seulement dans le cancer mais également dans d’autres maladies telles que les maladies neurodégénératives provoquées par des expansions répétées.

À l'avenir, comprendre l'état de stress de réplication d'un patient pourrait guider les décisions de traitement. L’ADN simple brin peut servir de biomarqueur utile pour le diagnostic des tumeurs. Les chercheurs pensent également que leurs découvertes pourraient conduire à l’identification de nouvelles cibles médicamenteuses. Les petites molécules qui se lient aux G-quadruplex peuvent affecter leur stabilité et peuvent constituer des cibles attrayantes pour le développement de médicaments. De plus, cibler les hélicases impliquées dans le déroulement des structures secondaires de l’ADN pourrait constituer une autre voie pour des thérapies potentielles.

– Revue EMBO

– L’Institut de Recherche sur le Cancer

– Réseaux technologiques